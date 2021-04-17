Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой. В Кремле заявляли, что санкции не поспособствуют встрече Путина и Байдена, но решение будет принимать российский лидер.
Что касается Байдена, то у него следовало бы спросить, почему сама Украина ведет войну против Донбасса, бомбит гражданские объекты, почему там гибнут мирные жители (в том числе и дети), и почему США поддерживают киевские власти и ультранационалистов, подчеркнул эксперт.
«Сама по себе встреча этот кризис не разрешит, потому что Госдеп США, спецслужбы и армия проводят определенную политику. Плюс везде работает пропаганда. Но если мы хотим с чего-то начать, то украинская сторона должна признаться, что это она сбила малазийский «Боинг». Этот вопрос тоже следовало бы задать Байдену», — указал Бекман.
Для завершения украинского кризиса необходимо организовать судебный процесс и наказать тех людей на Украине, которые ответственны за убийство мирных жителей Донбасса, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.