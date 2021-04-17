Украинский кризис должны и могут решить только украинцы. Но для этого Киев должен признать, что именно ВСУ сбили малазийский «Боинг». Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Финский эксперт Йохан Бекман о возможной встрече Путина и Байдена © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Что касается Байдена, то у него следовало бы спросить, почему сама Украина ведет войну против Донбасса, бомбит гражданские объекты, почему там гибнут мирные жители (в том числе и дети), и почему США поддерживают киевские власти и ультранационалистов, подчеркнул эксперт.

«Сама по себе встреча этот кризис не разрешит, потому что Госдеп США, спецслужбы и армия проводят определенную политику. Плюс везде работает пропаганда. Но если мы хотим с чего-то начать, то украинская сторона должна признаться, что это она сбила малазийский «Боинг». Этот вопрос тоже следовало бы задать Байдену», — указал Бекман.

Для завершения украинского кризиса необходимо организовать судебный процесс и наказать тех людей на Украине, которые ответственны за убийство мирных жителей Донбасса, заключил собеседник издания.

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