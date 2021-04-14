Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в комментарии изданию Украина.ру ответил на вопрос, сможет ли встреча президента России и США Владимира Путина и Джо Байдена разрешить украинский кризис

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman От редакции: Путин и Байден во вторник провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу «в третьей стране».

Йохан Бекман:

Для меня немного странно, что Байден, который недавно на весь мир называл Путина «убийцей» и говорил, что он поплатится за свои злодеяния, теперь предлагает встретиться. Но это дело президента России. Думаю, он сумеет разобраться в ситуации и сделать правильные выводы. Это Путину предложили встретиться, и в данном случае все в его руках.

Я думаю, что любая встреча с Путиным является важной и потенциально успешной. Она открывает большие возможности. Но на мой взгляд, на эту встречу следовало бы пригласить еще и китайского лидера Си Цзиньпина. Мне кажется, если бы они втроем провели переговоры, это было бы еще более конструктивно.

Но здесь есть еще один интересный момент. По сравнению с Путиным и Си Цзиньпином Байден очень слабый лидер. Он победил Трампа при сомнительных обстоятельствах, к нему большое недоверие в обществе, да и вообще он ведет себя странно. И эта встреча была бы очень полезной для Байдена, поскольку она усилила бы его слабые позиции. Наверное, он этого хочет.

Им действительно можно было встретиться на территории третьих стран. Для этого вполне подошли бы нейтральные государства Европы (та же Финляндия, Австрия, Ирландия, Сербия).

Что касается ситуации на Украине, то разрешить этот кризис могут только украинцы. Но у Байдена надо спросить, почему сама Украина ведет войну против Донбасса, почему они бомбят гражданские объекты, почему там гибнут мирные жители (в том числе и дети), и почему США поддерживают киевские власти и ультранационалистов.

Сама по себе встреча этот кризис не разрешит, потому что Госдеп США, спецслужбы и армия проводят определенную политику. Плюс везде работает пропаганда. Но если мы хотим с чего-то начать, то украинская сторона должна признаться, что это она сбила малазийский «Боинг». Этот вопрос тоже следовало бы задать Байдену.

Я не думаю, что возможен вариант, при котором Россия пойдет на уступки Вашингтону в других регионах, чтобы США ушли из Украины. В Донбассе ситуация очень серьезная, речь идет о военных преступлениях. Надо организовать судебный процесс и наказать тех людей, которые ответственны за убийство мирных жителей.

Да, версия о взаимных уступках существует. Но нужно понимать, что Крым русский, и Донбасс тоже русский. Там все говорят по-русски, и они тоже хотят войти в состав России. Мы не можем это изменить, и Байден тоже это понимает. Уступки не нужны, потому что у Байдена и так слабая позиция, и он сейчас пытается усилить ее любым способом.