Намеренное открытие огня, чтобы привести к военным действиям в Донбассе, вряд ли будет. Но на линии соприкосновения много оружия и безответственных людей, и может произойти что угодно. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Если конфликт в Донбассе обострится, это будет последняя война Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«Первый сценарий: украинская армия наступает. Он почти невероятный. На это ответил президент Российской Федерации, что не дадут упасть Донбассу. И попытка начать военные действия может поставить под вопрос существование государства Украина. Второй вариант: они начинают, и три корпуса Донбасса — как Донецкой, так и Луганской области — заканчивают свои действия где-то на Днепре или возле Одесского лимана. Или даже такой город есть — Измаил. Ну, тогда все ясно. Третий вариант: начинается конфликт, корпуса двигаются, а Украина начинает применять ракеты и авиацию. Все то же самое, только намного быстрее, потому что вот это в России не потерпят. А другого варианта нет», — констатировал Кедми.

Специалист подчеркнул, что все три сценария заканчиваются где-то там между Днепром и Днестром.

Если же нечто подобное произойдет, то это будет последняя война нынешнего украинского государства, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.