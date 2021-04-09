За Украину не будут воевать не только страны-члены НАТО, но и сами украинцы, которых не волнует судьба нынешней бандеровской власти, считает военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми

Об этом экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Яков Иосифович, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только вступление в НАТО может помочь решить конфликт в Донбассе. При этом возникает вопрос, а каким образом вообще Украина могла бы вступить в альянс, учитывая, что, согласно его уставу, страны с конфликтами на их территории не могут быть членами НАТО?

— Во-первых, лучше всего отношение к тому, что сказал Зеленский, выразила мадам [Дженнифер] Псаки, которая является спикером [Белого дома]. Она ему сказала так, чтобы до него дошло.

Она не сказала ему по-английски: «It's not your bloody business» (англ. «Не твое собачье дело». — Ред.), она ему сказала более вежливо: «Это не ваше дело». Это не ваше дело! Все! То есть президенту Украины сказали: «Не суй свой нос и не высказывайся о тех вещах, которые тебя не касаются, это не ты будешь решать». Это ответ на все его выходки, на всю его истерику. На этом истерика заканчивается.

Второй вывод из того, что он сказал: он же говорит, что только вступление в НАТО поможет решить конфликт. Значит, другого решения у него нет. Так чего же он голову морочил своему народу? Когда он морочил голову на сцене, это другое дело, когда говорил и обещал — я знаю, я хочу, я сделаю… Что же он тогда сразу не сказал? «Когда вы меня посадите на трон, когда я буду руководить государством, я знаю, как это делать, мы пойдем в НАТО. И тогда я решу эту проблему».

Если бы он сразу это сказал избирателям на Украине и не морочил им голову всякого рода словоблудием на том украинском языке, который он считает украинским.

- Не было бы такого процента голосов на выборах, если бы он заявил подобное.

— Тогда, может быть, были бы другие… А что еще дальше говорить об этом? А дальше могут специалисты на Украине или те, которые называются «специалистами», или которых возвели в ранг специалистов, анализировать, как и что будет с Украиной, когда она вступит в НАТО.

Я Украину знаю, я знаю украинских дипломатов, я знаю украинских президентов всех. Знаю украинскую СБУ (Службу безопасности. — Ред.), когда она была СБУ, а не то, что сегодня. Украинские специалисты были профессионалами. И в СБУ были профессионалы, и в МИДе были профессионалы. В той Украине, которой уже давно нет. Вот такого хамского поведения, как продемонстрировал президент Украины во время последнего визита в Эмираты, не могло быть.

Но он и его компания вели себя, как жлобы, которых впустили в приличный дом, которые совершенно не понимают, что такое вежливость, что такое уважение к хозяевам. Ни мужчины, ни женщины. Но как можно больше было оскорбить? Когда-то подобным образом оскорбил [экс-президент Барак] Обама арабских представителей, по-американски положив ногу на ногу. Ну так Обама, ну что с него взять? Он американец. Но на Украине этого не было никогда! Украинская дипломатия, которую я знаю, она была профессиональна. А тут даже это испохабили.

- И тем не менее, несмотря на несостоятельность текущей украинской дипломатии во внешних отношениях, не стоит рассчитывать, что НАТО не поддержит их при конфликте с Российской Федерации. Были анонсированы учения Defender Europe 2021, где прямой их целью ставится нападение фактически на Россию, противодействие России в открытом конфликте. Насколько на территории Украины велика вероятность конфликта войск НАТО и Российской Федерации? Не Украины и ЛДНР, а того, к чему это приведет? Есть ли вообще такой вариант?

— Если кто-то на Украине хочет вступить в военный конфликт с Россией, то он должен понимать, что это будет последнее действие того государства, которое называется Украина. Вот они тут рассматривают всякие фантазии: выступил известный председатель Совета безопасности — он отличается своими выражениями, бывший пастор. Он сказал, что могут они даже этими ракетами «Нептун» попасть в Крымский мост.

И я вот спрашиваю, допустим, ракета «Нептун» одна попадет в Крымский мост и взорвет один пролет Крымского моста. И что он думает, будет дальше? Вот как он представляет, что дальше будет? Что дальше будет с миром, что дальше будет с Украиной? Пролет Крымского моста в течение двух-трех недель восстановится, максимум за месяц. А вот где его власть? Никто Украину, которая есть сегодня, больше не будет видеть.

Россия тогда действительно начнет военные действия, и они очень быстро закончатся тем, что больше никогда на Украине бандеровской власти и таких отморозков у власти не будет. Их сметут оттуда!

- А как быть с надеждами Киева на поддержку со стороны Америки? Белый дом официально заявил, что окажет поддержку Украине в случае обострения в Донбассе. Как говорят, президент США Джо Байден заверил Зеленского в телефонном разговоре о всесторонней поддержке.

— Я добавлю, что поддержка Соединенных Штатов будет в американских газетах, в американских СМИ. Может быть, объявят молебен за спасение Украины, который быстро перейдет в молебен запоминания, поминки той Украины, которой уже нет.

Ни один американский солдат не будет воевать за Украину. Ни один польский солдат не будет воевать за Украину. Ни один немецкий солдат не будет воевать за Украину. Ни один румынский солдат не будет воевать за Украину. За Украину воевать никто не будет. У меня новости — половина населения Украины не собирается воевать за эту бандеровскую власть, которая сидит в Киеве. Больше половины населения не будет воевать за этих отморозков, которые толкнут их на конфликт с Россией.

А кто будет воевать? Где, когда НАТО кому-то пришел на помощь? Ну вот НАТО существует с 1949 года. Где, когда НАТО вмешался в военный конфликт, чтобы защитить страну НАТО? Когда? Норвежцы? Вот он говорил с этим норвежцем, он, что ли, пошлет норвежские войска на Украину? Или сам, не дай бог, пойдет? Он вообще автомат в жизни держал в руках, или на прицеле автомата он когда-нибудь был? Так что они могут?

Это то же самое — их (украинских властей. — Ред.) мечты о том, что Украина вступит в НАТО, соразмерны с их мечтами, что, если бы такое чудо свершилось, НАТО бы за них вступился. И потом, ну вот есть же случай такой, удачный, вот есть один герой такой же, [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили. Почетный укр! Ну спросите его, вот как у него такой эксперимент прошел и как он закончился? Они хотят повторить это — только второй Украины, которая приняла Саакашвили по указу Соединенных Штатов, у них уже не будет. И где они тогда будут прятаться, у кого? У их норвежского попечителя? Или Байден им определит еще один штат, чтобы там они сидели?

Их будущее будет еще более позорным, чем будущее Саакашвили. Но они живут в своем каком-то мире, который они себе создали, который не имеет никакого отношения к реальному миру. Но они даже не знают и не понимают той страны, в которой живут, потому что, чтобы так бессовестно, так нагло обманывать свой народ, надо абсолютно не понимать и не уважать его и считать, что население Украины состоит из таких же дебилов, как они сами. А это, к счастью, не так.

- Получается, вся эта военная помощь, которую оказывают Штаты, все эти закупки «Байрактаров» у Турции, новый раунд переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который был анонсирован, это всего лишь маленький гешефт, который сам для себя делает Зеленский?

— Гешефт — это что-то заработать. А тут они что зарабатывают? То, что они получают от Соединенных Штатов, то, что они получили с военной точки зрения в современной армии, в современном бою, не имеет никакого значения. У украинской артиллерии нет современных снарядов, все ее снаряды — это старые советские снаряды, которыми даже в Африке уже не пользуются, в Ираке ими не пользуются. Нет у них современных снарядов! Нет современной системы управления артиллерией!

Орудия есть, пушки есть, стволы есть. А как ими управляют сегодня? В самых отсталых странах в Африке — они не знают, у них этого нет. Так о какой американской помощи они говорят? Подбросят им еще 40 установок противотанковых ракет «Джавелин», и они что решат? Или турки им поставят собранные ими из иностранных запчастей беспилотники, которые в других странах можно сдавать в музей современной войны.

Для современной войны они не годятся, они были хорошие, может быть, 20 лет назад, но не сегодня. И что они сделают с этими беспилотниками? И это решит проблему войны? Они вообще не понимают, о чем они говорят.

Так что американская помощь — она символическая. Я уже говорил, и я еще раз повторю. Вот если бы Байден в ответ на все давление и просьбы, эту провокацию, когда он ему позвонил, сказал бы, что мы с вами, Украина, мы вам хотим помочь, вот мы вам пошлем миллион доз вакцин… Но он этого не сделал. Он даже десять доз не послал.

Или сказал бы: знаете что, возьмите еще миллиард долларов на борьбу, на то, чтобы запустить ваши военные заводы, чтобы они вам делали то оружие, которое вам нужно. Он не даст. Даже Международный валютный фонд сказал: а мы пока не возобновляем старые соглашения.

И что остается этому президенту так называемому так называемой Украины? Продавать своему народу ложь о том, что вот завтра НАТО нас примет, и я наконец удовлетворю их мольбы, чтобы Украина вошла в НАТО, и все у вас будет хорошо! Он, вероятно, не знает, что в НАТО принимают голосованием всех стран-участниц, и в НАТО нельзя принимать государство по Конституции НАТО, которое находится в вооруженном конфликте с соседним государством или у которого есть спор с соседним государством.

Потому что, может быть, укры великие этого не понимают, но португальцы не хотят воевать за нового члена НАТО, потому что у них где-то там за тысячу километров есть какой-то конфликт, о котором они ничего не слышат. Вот португальские солдаты за это не хотят воевать, и португальские матери не хотят, чтобы их сыновья пошли умирать за эту Украину, название которой они и выговорить-то не могут и которую 80% из них не могут найти на карте и вообще не понимают, а какая разница между Украиной и Россией.

Если завтра появится украинец в Португалии и будет говорить по-украински, ему скажут «ты русский». А теперь они должны своих сыновей посылать умирать за это? До какой степени глупости надо дойти, чтобы думать, что это возможно?

- На что вообще рассчитывает Украина, делая все эти громкие заявления, концентрируя силы на границе, возобновляя обстрелы, вырабатывая новую доктрину, где Россия почти в открытую называется врагом?

— А что у Украины сегодня есть? Все обещания, которые были даны украинскому народу с 2014 года и до последнего дня, оказались невыполненными. Ни экономика, ни демографическое положение, ни социальное положение, ни здравоохранение, ни отсутствие внутренней напряженности, политической напряженности — ничего этого не было достигнуто. В каждой из этой области Украина находится даже не на краю пропасти, а уже на дне.

И что остается, когда ничего нет, и никакого шанса, чтобы что-то исправить? Все те же разговоры о борьбе с коррупцией и продвижение Украины в качестве самой коррумпированной страны в мире на все более и более высокие места, хотя, казалось бы, уже больше нельзя. Украина не видит перед собой ни одной страны — она вышла в финал по коррупции. Семь лет борются с коррупцией, из-за коррупции уже (как можно перефразировать?) революцию в борьбе с коррупцией сделали, а коррупция только увеличивается. Ну и что?

И тогда приходится народу мозги забивать. И чем? Внешним врагом! И вот им рассказывают сказки о том, что сейчас москали придут, детей в рабство заберут, жен изнасилуют, а вы рабами будете. А мы вас защитим, и вместе с НАТО этих проклятых москалей всех на место поставим, и вернем исконно украинские, укрские земли, включая Кубань и, может быть, даже Подмосковье. Надеются на то, что народ, опьяненный угаром и совершенно обалдевший от того, что вокруг происходит, немного отвлечется на это и оставит в стороне борьбу за то, чтобы он хотя бы по-человечески начал жить.

- А какова вообще вероятность, что все-таки обострение в Донбассе превратится в полномасштабный конфликт в этом году? Потому что я не помню такого нагнетания за очень долгое время.

— Почему? [Экс-президент Украины Петр] Порошенко, когда хотел ввести военное положение, пошел на более резкие вещи, это уже было. Разумное, намеренное открытие огня, чтобы привести к военным действиям, вряд ли будет на Украине. Но на линии соприкосновения много отморозков и много оружия, а когда много оружия и безответственных людей, может произойти что угодно. Кто-нибудь на батарее пустит ракету в сторону Крымского моста, и, может быть, упадет один снаряд на детский сад или еще что-то в этом роде. И может вспыхнуть война.

- За семь лет там падали снаряды и на школы, и на детские сады.

— Это будет последняя война нынешнего украинского государства. Сейчас положение немножко другое. То, что семь лет падали, я уже об этом говорил, сейчас положение немножко другое. Есть три сценария.

Первый сценарий: украинская армия наступает. Он почти невероятный. На это ответил президент Российской Федерации, что не дадут упасть Донбассу. И попытка начать военные действия может поставить под вопрос существование государства Украина.

Второй вариант: они начинают, и три корпуса Донбасса — как Донецкой, так и Луганской области — заканчивают свои действия где-то на Днепре или возле Одесского лимана. Или даже такой город есть — Измаил. Ну, тогда все ясно.

Третий вариант: начинается конфликт, корпуса двигаются, а Украина начинает применять ракеты и авиацию. Все то же самое, только намного быстрее, потому что вот это в России не потерпят. А другого варианта нет.

То есть все три сценария заканчиваются где-то там между Днепром и Днестром.