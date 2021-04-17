Механизм принятия решения о создании Молдавской ССР детально не изучен и по сегодняшний день. Так же, как и упразднение Измаильской области. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Почему Молдавия решила вернуть собственность в Украине © Facebook, Игорь Иваненко

По его мнению, изначально (в июне 1940 года) отдельную Союзную республику со столицей в Кишинёве создавать не планировалось, предполагалось просто расширить Молдавскую автономию на левобережье Днестра за счёт Бессарабии, однако в начале июля 1940 года «концепция поменялась».

«Развернулась борьба между руководителями Украины и Молдавии за выход к морю и Дунаю на юге Бессарабии. Был даже проект раздела этого спорного региона пополам: Аккерман (Белгород-Днестровский) — Украине, а Измаил — Молдавии. Но политический вес Киева и Кишинёва тогда был несопоставим, и безоговорочную победу в территориальном споре одержала УССР. Фактически же до середины 60-х годов Молдавская ССР была по сути пристёгнута к Украине. Она жила по украинским законам, управлялась наместниками, присылаемыми из Киева. Поэтому данное территориальное разграничение республик было весьма условно», — указал Иваненко.

Полноценную государственность МССР стала обретать только в позднесоветские годы. Когда же распался СССР, большевистский эксперимент с разделом Бессарабии на национальные республики раскрылся «во всей красе», подчеркнул политолог.

С экономической точки зрения расчленение Бессарабии стало настоящей катастрофой в истории этого региона, но Советский Союз образца 1940 г. основывался на национально-территориальном устройстве, и субъекта под названием Бессарабская Советская Республика там быть не могло, заключил собеседник издания.

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