Эксперт отметил, что союзные органы власти рассматривали вопрос о расформировании Южно-Бессарабского региона на территории Украины одновременно с передачей Крыма Киеву, и за то, что у них нет своего областного бюджета и региональных органов власти, измаильцы, белгород-днестровцы, как и другие бессарабские южане, должны «благодарить» всё того же Никиту Хрущёва.
По его мнению, изначально (в июне 1940 года) отдельную Союзную республику со столицей в Кишинёве создавать не планировалось, предполагалось просто расширить Молдавскую автономию на левобережье Днестра за счёт Бессарабии, однако в начале июля 1940 года «концепция поменялась».
«Развернулась борьба между руководителями Украины и Молдавии за выход к морю и Дунаю на юге Бессарабии. Был даже проект раздела этого спорного региона пополам: Аккерман (Белгород-Днестровский) — Украине, а Измаил — Молдавии. Но политический вес Киева и Кишинёва тогда был несопоставим, и безоговорочную победу в территориальном споре одержала УССР. Фактически же до середины 60-х годов Молдавская ССР была по сути пристёгнута к Украине. Она жила по украинским законам, управлялась наместниками, присылаемыми из Киева. Поэтому данное территориальное разграничение республик было весьма условно», — указал Иваненко.
Полноценную государственность МССР стала обретать только в позднесоветские годы. Когда же распался СССР, большевистский эксперимент с разделом Бессарабии на национальные республики раскрылся «во всей красе», подчеркнул политолог.
С экономической точки зрения расчленение Бессарабии стало настоящей катастрофой в истории этого региона, но Советский Союз образца 1940 г. основывался на национально-территориальном устройстве, и субъекта под названием Бессарабская Советская Республика там быть не могло, заключил собеседник издания.
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