У Молдавии могут возникнуть имущественные претензии к Украине по поводу ее собственности времен СССР, которая у нее была на территории Одесской и Львовской областей. На возврат имущества Кишинев не надеется, но может таким образом подстраховаться на случай территориальных претензий Киева на Дунае, считает политолог Игорь Иваненко

- Игорь, когда, почему и где у Молдавии появилась собственность на территории Украины в советские времена? Чья это была инициатива? Какие объекты принадлежали Молдавии? Как они управлялись?

— Молдавская собственность на Украине — это преимущественно санаторно-курортные учреждения, которые строили предприятия и ведомства из Молдавской ССР на территории Украины, разумеется, с разрешения Киева.

Строительство велось с 60-х годов вплоть до распада Советского Союза. В основном это происходило на черноморском побережье Одесской области, а также в Черновицком и Львовском регионах.

Наибольшая компактно рекреационная инфраструктура Молдавии размещалась в посёлке Сергеевка, что вблизи Белгород-Днестровского, на украинской части Бессарабии. В 1967 году при молдавском Совмине было учреждено специальное управление этим курортом.

Украинские власти передали ему 631 гектар земли в бесплатное и бессрочное пользование. На средства из молдавского бюджета были возведены не только пансионаты и пионерлагеря, но и публичные учреждения посёлка. Как шутят местные жители, здание поселковой администрации там построено из котельца, привезённого из Кишинёва.

Точное количество таких объектов по территории всей Украины пока неизвестно. В отчёте Агентства публичной собственности Молдовы за 2020 год указывалось 130 юридических лицах на территории Украины, принадлежащих молдавским госорганам. Однако сложно сказать, сколько из них реально работающие, а какие существуют лишь номинально.

Наиболее известными учреждениями из реально существующих сегодня являются санатории «Молдова» в Трускавце и «Сэнэтате» в Сергеевке. Не так давно, кстати, первый из них едва не был продан по заниженной цене. В Молдавии по этому поводу разгорелся большой скандал.

Своим созданием эти объекты обязаны дефицитом рекреационных возможностей самой Молдавской ССР. Ведь после разделения Бессарабии на молдавскую и украинские части её центральный регион с административным центром в Кишинёве утратил выход к морю и предгорью Карпат.

Кроме того, республике активно покровительствовал генсек Леонид Брежнев. В МССР щедро вливались союзные субсидии, обеспечивалась политическая поддержка желания «молдаван» обзавестись собственными оздоровительными базами на море и в горах.

- Что с этой собственностью произошло или могло произойти в 90-е, когда и Молдавия, и Украина получили независимость? Она существует еще? И если да, то принадлежит ли Молдавии?

— В конце 80-х — начале 90-х в Молдавии происходили процессы очень схожие с теми, что ныне происходят на Украине: майдан, свержение высшего руководства страны, приход к власти ультранационалистов, раскол республики, гражданская война, увлечение евроинтеграционными идеями…

В этой чехарде совминовское Управление курортом в Сергеевке было тихо упразднено. Министерства, профсоюзы и даже отдельные заводы стали управлять своей зарубежной собственностью самостоятельно.

А тут наступил период приватизации, реорганизации и банкротств многих из них. Поэтому часть молдавских объектов была продана, часть конфискована за долги, а часть банально захвачена рейдерами.

Помнится, к примеру, что в нулевых годах в посёлке Затока (Белгород-Днестровский район Одесской области) разворачивалась драма вокруг базы отдыха крупного Тираспольского завода «Электромаш». Администрация предприятия заявляла о рейдерском захвате своего объекта на море.

Вопрос поднимался на уровне Министерства иностранных дел Украины, Совета национальной безопасности, но завод проиграл в украинских хозяйственных судах и лишился ценного актива.

Насколько я понимаю, сейчас в Молдове вопрос ставится так, чтобы провести мониторинг по всем подобным случаям, и там, где это возможно, попытаться отсудить собственность обратно. Ну и проверить чистоту сделок по продаже молдавской собственности на Украине в своё время.

- Если в ходе проверки, которую инициировала президент Молдавии Майя Санду, выяснится, что молдавская собственность на территории Украины присвоена или расхищена украинскими гражданами, то это серьезно осложнит отношения с Украиной. Можно ли как-то эту собственность вернуть?

— Не думаю, что молдавское руководство реально рассчитывает на возврат каких-либо серьёзных активов из утраченного. Вопросы собственности иностранных юрлиц на территории суверенного государства — одна из проблемных сфер современного права по всему миру. Национальные суды крайне неохотно решают такие тяжбы в пользу иностранцев.

Кроме того, прошло уже 30 лет как Молдова в ожидании того, что перед ней откроются южно-европейские курорты, самоустранилась от судьбы своих объектов на востоке. На проданных и захваченных объектах сменилось уже множество собственников. Так что реально оспорить их нынешнюю принадлежность будет сложно.

Скорее всего, имеет место попытка поиграть на антикоррупционной, а заодно и на патриотической тематике. Выступить в роли собирателя национального богатства, разворованного ранее.

Заодно раскручивание каких-то конкретных случаев даст компромат на нынешних политиков, имевших ранее отношение к утрате этой собственности.

В отношениях с Украиной эти истории могут стать предметом торга по каким-то вопросам совместной повестки. На Украине ведь тоже обсуждается судьба своего имущества на территории Молдовы.

Взять, к примеру, недавнее и резонансное заявление мэра приграничного города Рени, что земля под дунайский порт Джурджулешты была отведена Молдове незаконно. Обязательный в таких случаях референдум не проведён.

Даже если это заявление не санкционировано официальным Киевом, молдавские власти подстраховываются и посредством «санаторной темы» пытаются избежать официальных территориальных претензий в дальнейшем.

- Почему Сталин отобрал у Молдавской ССР Южную Бессарабию? Почему Молдавия в составе СССР не получила выхода к Черному морю?

— Вероятно, это вас удивит, но механизм принятия решения о создании Молдавской ССР детально не изучен и по сегодняшний день. Так же, как и упразднение Измаильской области, — это «белые пятна» в истории. Кстати, союзные органы власти рассматривали вопрос о расформировании Южно-Бессарабского региона на территории Украины одновременно с передачей Крыма Киеву.

Таким образом, за то, что у них нет своего областного бюджета и региональных органов власти, измаильцы, белгород-днестровцы, как и другие бессарабские южане, должны «благодарить» всё того же Никиту Хрущёва.

По моему мнению, изначально (в июне 1940 года) отдельную Союзную республику со столицей в Кишинёве создавать не планировалось. Предполагалось просто расширить Молдавскую автономию на левобережье Днестра за счёт Бессарабии. Об этом свидетельствует несколько обстоятельств. Однако в начале июля 1940 года «концепция поменялась».

Развернулась борьба между руководителями Украины и Молдавии за выход к морю и Дунаю на юге Бессарабии. Был даже проект раздела этого спорного региона пополам:

Аккерман (Белгород-Днестровский) — Украине, а Измаил — Молдавии. Но политический вес Киева и Кишинёва тогда был несопоставим, и безоговорочную победу в территориальном споре одержала УССР.

Фактически же до середины 60-х годов Молдавская ССР была по сути пристёгнута к Украине. Она жила по украинским законам, управлялась наместниками, присылаемыми из Киева. Поэтому данное территориальное разграничение республик было весьма условно.

Полноценную государственность МССР стала обретать только в позднесоветские годы. Когда же распался СССР, большевистский эксперимент с разделом Бессарабии на национальные республики раскрылся «во всей красе».

С экономической точки зрения расчленение Бессарабии стало настоящей катастрофой в истории этого региона. Но что поделать, ведь Советский Союз образца 1940 г. основывался на национально-территориальном устройстве. Субъекта под названием Бессарабская Советская Республика там быть не могло.