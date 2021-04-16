«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области», — цитирует агентство Жириновского.
По мнению лидера ЛДПР, реального перекрытия Днепра не потребуется, достаточно будет самого факта угрозы, что вразумит Киев.
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
После того, как подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России, киевский режим в одностороннем порядке полностью прекратил подачу воды по каналу в Крым.
Полуостров снабжался водой из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи.
Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к вводу ограничений на подачу воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.
Правительство России подготовило план мер по обеспечению стабильного водоснабжения Крыма.