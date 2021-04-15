Прокладка газопровода «Северный поток 2» завершится не позднее лета, к этому сроку Германия может получить первый газ по СП-2, сказал глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный. Его слова приводит РИА Новости 15 апреля

Газопровод «Северный поток 2» подвергается нападкам со стороны США и их сателлитов, однако в Германии и РФ твердо настроены завершить проект.

«Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить», — цитирует агентство Завального.

«Северный поток – 2»: Морские свиньи — союзники Байдена в борьбе с проектом, а Европа рассчитывает на поставки по новому маршруту уже осенью © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По словам политика, в настоящий момент процесс реализации проекта ускорился, так как к строительству присоединилось судно-трубоукладчик «Академик Черский».

Он выразил надежду на то, что обе «нитки» газопровода «будут уложены не позднее июня, если, конечно, не будут мешать суда иностранных государств».

«Ну и мы очень надеемся, что до конца лета все работы и по строительству, и по наладке подачи газа будут закончены, и что до конца лета, есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ», — заключил Завальный.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.