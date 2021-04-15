Газопровод «Северный поток 2» подвергается нападкам со стороны США и их сателлитов, однако в Германии и РФ твердо настроены завершить проект.
«Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить», — цитирует агентство Завального.
Так в ходе встречи депутатов Госдумы с коллегами из бундестага Завальный ответил на вопрос о том, когда завершится строительство «Северного потока 2» и будет пущен первый газ по газопроводу.
По словам политика, в настоящий момент процесс реализации проекта ускорился, так как к строительству присоединилось судно-трубоукладчик «Академик Черский».
Он выразил надежду на то, что обе «нитки» газопровода «будут уложены не позднее июня, если, конечно, не будут мешать суда иностранных государств».
«Ну и мы очень надеемся, что до конца лета все работы и по строительству, и по наладке подачи газа будут закончены, и что до конца лета, есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ», — заключил Завальный.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.