Представитель России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов осудил власти Киева после их заявлений о «фейковой» смерти пенсионера и мальчика в Донецкой Народной Республике и назвал это «верхом цинизма». Об этом он сообщил по итогам очередного заседания Контактной группы по Донбассу 14 апреля, пишет РИА Новости

Ранее Киев заявил о том, что власти ДНР «инсценировали» смерть мирных граждан. В первую очередь речь шла о пенсионере, который погиб от рук украинских снайперов в марте, и о маленьком мальчике, смерть которого наступила от разрыва бомбы, сброшенной украинскими беспилотниками в апреле.

«Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооружёнными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма», — сказал Грызлов.

По его словам, власти Украины отбросили мирное урегулирование конфликта на семь лет назад. Сейчас украинская делегация отказывается обсуждать меры по обеспечению перемирия, а делает голословные заявления, не имеющие никакой юридической силы.

Украинские военные за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Впоследствии гибель ребёнка подтвердили представители ОБСЕ и ООН.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.