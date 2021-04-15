Ранее Киев заявил о том, что власти ДНР «инсценировали» смерть мирных граждан. В первую очередь речь шла о пенсионере, который погиб от рук украинских снайперов в марте, и о маленьком мальчике, смерть которого наступила от разрыва бомбы, сброшенной украинскими беспилотниками в апреле.
«Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооружёнными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма», — сказал Грызлов.
По его словам, власти Украины отбросили мирное урегулирование конфликта на семь лет назад. Сейчас украинская делегация отказывается обсуждать меры по обеспечению перемирия, а делает голословные заявления, не имеющие никакой юридической силы.
В начале апреля в Донецкой Народной Республике погиб ребёнок, которого убило взрывное устройство, сброшенное с украинского беспилотника. Власти Киева спустя несколько дней заявили, что смерть мальчика является «фейком», который создали власти ДНР, чтобы обвинить украинскую армию.
Впоследствии гибель ребёнка подтвердили представители ОБСЕ и ООН.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.