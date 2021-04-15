Украину могут принять в НАТО в отместку России, только если РФ ослабнет в политическом и военном отношении. Об этом в интервью Украина.ру сообщил директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Если в России начнутся какие-то внутренние пертурбации, как это было после распада Советского Союза, аналитики НАТО могут счесть, что можно идти вперед без особых рисков для себя получить «ответку». И тогда гипотетически они могут принять Украину, полагает эксперт.

«Принять Украину в пику России можно только в том случае, если Россия в ближайшее время ослабнет в военном или политическом отношении», — сказал Рудяков.

Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и сказал, что членство Украины в блоке будет единственным путем к окончанию военного конфликта.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.