Эксперт отметил, что недавно делал материал с основателем порта «Усть-Луга» в Ленинградской области Ильей Баскиным, который утверждал, что еще в 90-х годах западные спецслужбы знали, что этот порт заберет весь транзит у прибалтийских государств и полностью аннулирует их геополитическую задачу.
«И именно тогда, в середине девяностых, — представьте, насколько вдолгую они играют, — Баскин перед закладкой порта выдержал двадцать шесть судов с "Гринпис". Там была вся эта ересь — и поголовье редких птиц, и какие-то квочки и эндемики. Он делал экспертизы, бесконечно отбивался, и отбился, порт построен, транзит забрали, буквально в последние месяцы», — указал Стешин.
Судя по тому, какие задачи выполняют разного рода экологические организации на Балтике или в Крыму, они являются «филиалом ЦРУ и Ми-6», заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.