Западные спецслужбы для борьбы с российскими проектами в Черном и Балтийском морях еще с 1990-х годов активно задействуют тему экологии. Об этом рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин Ильей Баскиным, который утверждал, что еще в 90-х годах западные спецслужбы знали, что этот порт заберет весь транзит у прибалтийских государств и полностью аннулирует их геополитическую задачу.

«И именно тогда, в середине девяностых, — представьте, насколько вдолгую они играют, — Баскин перед закладкой порта выдержал двадцать шесть судов с "Гринпис". Там была вся эта ересь — и поголовье редких птиц, и какие-то квочки и эндемики. Он делал экспертизы, бесконечно отбивался, и отбился, порт построен, транзит забрали, буквально в последние месяцы», — указал Стешин.

Судя по тому, какие задачи выполняют разного рода экологические организации на Балтике или в Крыму, они являются «филиалом ЦРУ и Ми-6», заключил собеседник издания.

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