В случае полномасштабного наступления Украины ополченцы Донбасса отойдут в городскую застройку, и ВСУ ввяжутся в самый тяжелый вид городских боев. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин

«Я просто насмотрелся на это в Сирии, например, когда проще снести квартал бомбами, чем его пытаться штурмовать, хотя там сидит горстка игиловцев (организация запрещена в РФ), допустим. Сравнение неуместное, но здесь будет то же самое, может быть, еще душка побольше у ребят будет, чем у этих игиловцев, потому что они будут воевать за свои собственные дома», — уверен эксперт.

Стешин отметил, что хотя Украина многократно заявляла о том, что проводила специальные учения в городской застройке, для такого рода боев необходим особый опыт, который на полигоне не приобретается.

«Он приобретается только кровью, и плюс должен быть у наступающих в городской застройке особый дух. Так что тоже ничего хорошего», — констатировал журналист.

Если Украина все же решится наступать, то она начнет это там, где этого совсем не ожидаешь, например, на отрезке побережья Азовского моря от границы до Широкино, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.