Если США введут санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который является председателем правления компании «Северный поток – 2», это откроет черную главу в отношениях Америки и Европы. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Америка не решится ввести санкции против Шредера и немецких портов из-за «Северного потока – 2» © РИА Новости, Михаил Климентьев Джо Байдена давит Конгресс, чтобы он ввел санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода, а Байден якобы сопротивляется этому, понимая, что санкции только ухудшат отношения с Германией, которые и так были испорчены во времена Дональда Трампа.

Эксперт подчеркнул, что на это Америка пойти не может при всех фантастических предположениях.

«Применить против экс-канцлера, который не был осужден и ни в чем не провинился, санкции — на это нынешняя Америка еще не решится. Но тенденция к этому видна, и она страшна», — считает Рар.

Если же США введут санкции против немецких портов, то это будет означать торговую войну против структур самой Германии, после чего она промолчать не сможет, она должна будет ответить, причем очень остро, заключил собеседник издания.

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