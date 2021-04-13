Российский модельер Валентин Юдашкин на днях поделился в Instagram снимком своего внука Аркадия. Малыш произвел неизгладимое впечатление на звезд, в том числе Аллу Пугачеву и Максима Галкина

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