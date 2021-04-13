«Ужас. Паноптикум. Кунсткамера»: Галкин показал Пугачеву на празднике Зайцева
«Ужас. Паноптикум. Кунсткамера»: Галкин показал Пугачеву на празднике Зайцева
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Аркадий — сын дочери Юдашкина Галины. Малыш улыбается в камеру во время прогулки по каменистому пляжу.

«Красавчик», — констатировал в комментариях к фото внука Юдашкина Максим Галкин.

«Обалдеть, какой классный пацан!» — высказалась Пугачева. Мнение Примадонны набрало множество лайков.

Многие звезды шоу-бизнеса также выразили восхищение малышом. Комментаторы отмечают, что внук Юдашкина Аркадий — «вылитый дед».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До мурашек: Галкин показал, как Пугачева спела для космонавтов

Валентин Юдашкин долгое время лечился от рака. При помощи врачей модельеру удалось победить болезнь. На днях он презентовал весеннюю коллекцию нарядов в программе «Модный приговор» на Первом канале.