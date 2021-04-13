Аркадий — сын дочери Юдашкина Галины. Малыш улыбается в камеру во время прогулки по каменистому пляжу.
«Красавчик», — констатировал в комментариях к фото внука Юдашкина Максим Галкин.
«Обалдеть, какой классный пацан!» — высказалась Пугачева. Мнение Примадонны набрало множество лайков.
Многие звезды шоу-бизнеса также выразили восхищение малышом. Комментаторы отмечают, что внук Юдашкина Аркадий — «вылитый дед».
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Валентин Юдашкин долгое время лечился от рака. При помощи врачей модельеру удалось победить болезнь. На днях он презентовал весеннюю коллекцию нарядов в программе «Модный приговор» на Первом канале.