Юморист Максим Галкин в День космонавтики опубликовал в Instagram видеоролик с поздравлением Аллы Пугачевой для советских космонавтов

Алла Пугачева исполнила для космонавтов на орбите песню «Женщина, которая поет».

«С Днем космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!» — написал Галкин.

«Гениальная и неповторимая!», «Вот это ретро. Недавно у нас в районе видела портреты Гагарина. В Берлине Гагарин», «Господи, какой голосище у Аллы Борисовны, прямо до мурашек», — восхитились в комментариях поклонники звезд.

12 апреля мир отмечает День космонавтики. В этот день в 1961 году в Советском Союзе состоялся запуск ракеты «Восток-1» с первым человеком в космосе — Юрием Гагариным.

В 1978 году советские космонавты Георгий Гречко и Юрий Романенко отправились на орбиту на корабле «Союз-26». Они обследовали орбитальную научную станцию «Салют-6».

Всего космонавты пробыли в космосе 96 суток и 10 часов. Вернулись на землю Гречко и Романенко на корабле «Союз-27», в котором на станцию прибыли космонавты Владимир Джанибеков и Олег Макаров. Это был первый обмен кораблями в космосе.