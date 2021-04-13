«Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик третьей волны — сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы это уже видим по всем регионам», — отметил он.
Министр также сообщил об улучшении ситуации с госпитализацией. По его словам, на прошлой неделе было на 2 тысячи меньше госпитализированных, чем на позапрошлой неделе.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране пока нет необходимости вводить локдаун из-за COVID-19, так как адаптивный карантин работает. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине заболели 1 872 785 человек, выздоровели 1 430 234 человека, летальных случаев — 37 758.