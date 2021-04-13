Украина вышла на пик третьей волны эпидемии коронавируса — ситуация начинает постепенно стабилизироваться. Об этом глава Минздрава страны Максим Степанов сообщил на брифинге 13 апреля, трансляцию вели украинские телеканалы

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк отметил он.

Министр также сообщил об улучшении ситуации с госпитализацией. По его словам, на прошлой неделе было на 2 тысячи меньше госпитализированных, чем на позапрошлой неделе.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране пока нет необходимости вводить локдаун из-за COVID-19, так как адаптивный карантин работает. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине заболели 1 872 785 человек, выздоровели 1 430 234 человека, летальных случаев — 37 758.