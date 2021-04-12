Сапоги-чулки и кружева из кожи: Тимошенко впечатлила весенним нарядом

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде в новом женственном, но строгом образе. Фото политика опубликовал 12 апреля фотограф Ян Доброносов в Facebook

Юлия Тимошенко пришла на заседание парламента в одежде нежных весенних оттенков.

На сей раз лидер «Батькивщины» выбрала светло-серый деловой костюм с юбкой по фигуре. На плече жакета — голубой цветочный узор из кожаных деталей.

Дополняют образ Тимошенко голубая водолазка и бежевые сапоги-чулки из замши на высоком каблуке. Из украшений политик выбрала серьги с синими драгоценными камнями. Волосы она уложила в ставшую уже привычной прическу с мягкими волнами.

Модный эксперт объяснила, почему Тимошенко рассталась с косой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Недавно глава «Батькивщины» объявила о планах провести на Украине референдум по пяти вопросам. Украинцев ждут следующие вопросы: одобряют ли они легализацию игорного бизнеса и марихуаны; согласны ли продавать сельскохозяйственную землю и стратегическую собственность государства; одобряют ли тот факт, что газ отечественной добычи поставлялся украинцам для бытовых нужд.

Когда украинский народ скажет «нет», президент Владимир Зеленский должен будет признать ошибочность выбранного курса, предположила политик.