Тимошенко выбрала платье из замши с кожаными элементами и поясом, подчеркивающим талию. Получившийся образ многие подписчики фотографа сравнили с героиней сериала «Игра престолов».
«Где драконы?», «Если на старую козу напялить смокинг, то будет… старая коза в смокинге», «В коалицию готова», «Это она дули скрутила?», «Чтобы не сглазили такую красоту», — прокомментировали снимки пользователи.
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Меняться политик начала накануне своего 60-летия. Многие украинцы считают, что изменения лидера партии не обошлись без вмешательства пластического хирурга, однако сама Тимошенко опровергает эти предположения, заявляя, что она просто хорошо отдохнула в недавнем отпуске, а эффект от него скоро закончится.
Изменила политик не только своей знаменитой прическе в стиле «женщина с косой», но и невзрачным нарядам, которые раньше носила. Теперь знаменитая украинка все больше обращает внимания на изделия из кожи, подчеркивающие фигуру.
Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.