Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает поражать умы граждан страны новыми образами в стиле леди-вамп. На этот раз политик выбрала терракотовый цвет. Фото из парламента 17 марта опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook

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«Где драконы?», «Если на старую козу напялить смокинг, то будет… старая коза в смокинге», «В коалицию готова», «Это она дули скрутила?», «Чтобы не сглазили такую красоту», — прокомментировали снимки пользователи.

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Меняться политик начала накануне своего 60-летия. Многие украинцы считают, что изменения лидера партии не обошлись без вмешательства пластического хирурга, однако сама Тимошенко опровергает эти предположения, заявляя, что она просто хорошо отдохнула в недавнем отпуске, а эффект от него скоро закончится.

Изменила политик не только своей знаменитой прическе в стиле «женщина с косой», но и невзрачным нарядам, которые раньше носила. Теперь знаменитая украинка все больше обращает внимания на изделия из кожи, подчеркивающие фигуру.

Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.