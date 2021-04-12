Публика забудет популярных эстрадных артистов современности вроде Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а классика останется на века. Об этом на днях заявил музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Вечерней Москве»

По мнению Соседова, у многих современных эстрадных исполнителей много случайных, откровенно слабых песен.

«У каждого из современных артистов есть какие-то вещи, где слабый вкус. Та же "Ибица", "Цвет настроения синий" — это все чушь собачья и не имеет отношения к искусству. Много случайных, пустых и негодных песен, много шлака», — считает критик.

Испытание временем, предположил Соседов, не выдержат даже легендарные эстрадные певцы прошлого, такие как Муслим Магомаев и Клавдия Шульженко. Забудут Киркорова, Баскова и Аллу Пугачеву, но останутся Глинка, Чайковский и Мусоргский, заключил критик.

Клип на трек Киркорова «Цвет настроения синий» был снят в 2018 году, сейчас он набрал более 63 млн просмотров на YouTube. Киркоров в нем предстает в образе рэпера Фейса. «Личная шутяндра»: Киркоров «получил» за дружбу с Бузовой © Ольга Бузова/Инстаграм

В клипе снялось множество звезд шоу-бизнеса, в том числе Николай Басков, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Тимати, рэпер Гнойный, Амиран Сардаров, Иван Ургант и Лейоми Мальдонадо. Музыкальным продюсером трека стала Светлана Лобода, продюсер видеоклипа — Иван Ургант.

Из-за видео на песню, в котором содержится нецензурная лексика и есть сцены с употреблением алкоголя несовершеннолетними, в сети была создана петиция с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста России.

Трек 2018 года «Ибица» спели вместе Филипп Киркоров и Николай Басков. Быстро набравшее популярность видео также вызвало волну критики от общественности.