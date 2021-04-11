Деструктивные тенденции, которые сегодня происходят на Украине, были заложены не столько в самой украинскости, сколько в чужеродных, привнесенных на Украину извне идеологиях. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Украину нужно срочно лечить © vk.com, Конрад Ренкас Степана Бандеры или Дмитрия Донцова, которые стали сегодня едва ли не основополагающими, сводятся к навязыванию украинцам веры в то, что у них есть только враги.

В результате, по его словам, такая нация впадает в паранойю и становится склонной к патологическому поведению (отсюда и ужасная Волынская резня), бросается как на всех вокруг, так и на представителей своего народа.

«Безумие на берегах Днепра продолжается. Подобная шизофрения у целого государства имеет свою неизбежную фазу спада и неизбежный финал — самоубийство. Собственно, оно и является целью тех, кто «заразил» Украину этой болезнью. И никакой карантин тут не поможет. Украину нужно срочно лечить. Украину нужно спасать — даже от самой себя», — констатировал Рэнкас.

Россия, Польша и Белоруссия являются естественными друзьями Украины, но не в том случае, когда она служит рассадником нацизма, а также игрушкой в руках воров и олигархов, заключил собеседник издания.

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