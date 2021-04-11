Шоу-бизнес и политика - разные сферы, в последней сформировать команду профессионалов, которым можно доверять, гораздо сложнее. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарев назвал самый большой просчет команды Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В этой ситуации сформировать единую команду действительно очень трудно. Более того, даже когда часть этого получается, она испытывает на себе столь сильное давление, что приходится сдавать людей. В общем-то мы видим, как все это происходит на практике, и уже трудно надеяться на то, что Зеленский сможет сформировать команду, тем более что он все-таки в политике человек чужой и привел с собой очень много чужих людей», — отметил Неменский.

По его мнению, это попытка «почти вслепую нащупать верные решения», которая, как правило, приводит к плачевным результатам.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), президентский рейтинг Зеленского снизился до 18,2%. Что касается его партии «Слуга народа», то, согласно последнему опросу центра «Социальный мониторинг», она занимает первое место (23,9%), немного обгоняя «Оппозиционную платформу — За жизнь» (20,5%).

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.