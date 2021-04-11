По его словам, если в шоу-бизнесе есть конкретные задачи, под которые формируется команда, то в политике множество разных групп влияния пытаются определять политику центральной власти.
«В этой ситуации сформировать единую команду действительно очень трудно. Более того, даже когда часть этого получается, она испытывает на себе столь сильное давление, что приходится сдавать людей. В общем-то мы видим, как все это происходит на практике, и уже трудно надеяться на то, что Зеленский сможет сформировать команду, тем более что он все-таки в политике человек чужой и привел с собой очень много чужих людей», — отметил Неменский.
По его мнению, это попытка «почти вслепую нащупать верные решения», которая, как правило, приводит к плачевным результатам.
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), президентский рейтинг Зеленского снизился до 18,2%. Что касается его партии «Слуга народа», то, согласно последнему опросу центра «Социальный мониторинг», она занимает первое место (23,9%), немного обгоняя «Оппозиционную платформу — За жизнь» (20,5%).
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.