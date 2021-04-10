Президент Украины Владимир Зеленский живет в мире пиар-технологий и символической политики. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Павел Рудяков: Зеленскому поломали жизнь, потому что ни славы, ни богатства, ни спокойной старости у него не будет © РИА Новости, Нина Зотина Олег Устенко заявил, что глава государства начинает кампанию по деолигархизации страны.

Эксперт отметил, что у Зеленского есть символическая политическая воля в ряде сфер, в том числе в противодействии пандемии коронавируса и в борьбе с олигархами.

«Зеленский, когда стал президентом, встречался с олигархами и после в видеообращении заявил, что они дадут деньги на восстановление Донбасса. Он представлял это себе как картинку из книжки для детей младшего школьного возраста. Но никто из олигархов никаких серьезных финансовых ресурсов на восстановление территорий, которые контролируются Киевом, не дал, — привел пример Рудяков.

Поэтому эта борьба останется на бумаге, в символической плоскости, в мире видеообращений и риторики, резюмировал политолог.

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