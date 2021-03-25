Борьба президента Украины Владимира Зеленского с олигархической системой останется в мире видеообращений и риторики, считает политолог Павел Рудяков

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Павел Рудяков рассказал в интервью изданию Украина.ру.

На днях советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что глава государства начинает кампанию по деолигархизации страны.

- Павел Николаевич, как война Зеленского с олигархами повлияет на экономическую ситуацию на Украине?

— Я согласен с Олегом Устенко в том, что политическая воля у президента есть. Но у Зеленского была и политическая воля установить мир на Донбассе, тем не менее мы видим, что происходит…

Зеленский живет в мире пиар-технологий и символической политики. У него есть символическая политическая воля в ряде сфер, в том числе в противодействии пандемии и в борьбе с олигархами. Насколько я понимаю логику президента, он видит эту войну (с олигархами) как триумфальное шествие по захваченным городам.

Зеленский, когда стал президентом, встречался с олигархами и после в видеообращении заявил, что они дадут деньги на восстановление Донбасса. Он представлял это себе как картинку из книжки для детей младшего школьного возраста. Но никто из олигархов никаких серьезных финансовых ресурсов на восстановление территорий, которые контролируются Киевом, не дал. Поэтому эта борьба останется на бумаге, в символической плоскости, в мире видеообращений и риторики.

Что касается реальной деолигархизации, то это требование США к таким странам, как мы. За последние семь лет у нас поднялась целая когорта молодых олигархов. Их никто не собирается раскулачивать, а финансовая и экономическая инициатива на их стороне, старые олигархи, за исключением Ахметова, отступают.

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- Как вы считаете, олигархи — добро или зло для Украины?

— Олигархическая система не является добром для Украины, но, к сожалению, так сложилось. Украина беднеет, будучи ресурсно богатой страной. Тем не менее даже после 30 лет варварского ограбления она остается конкурентной страной на уровне средних европейских стран. Но ресурсы выкачиваются на олигархические шалости, и государство оплачивает расходы олигархов.

Олигархическую систему можно и нужно было бы разрушить, если говорить о светлом будущем для Украины. Но для этого нужен субъект, который будет бороться с олигархами. Который, борясь с олигархами, предлагал бы какую-то альтернативу.

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Кроме того, Зеленский не может быть этим субъектом, потому что он слабый президент. Олигархи видят это, на них работают очень мощные аналитические группы. Поэтому это (заявление о начале деолигархизации) — игра для нас, чтобы мы меньше думали о хлебе насущном.

- Сохраняется ли угроза для Коломойского?

— Конечно, но не в Украине, а в США. В Украине с ним есть коммуникация президентского окружения, и там уже подготовлен какой-то вариант. В США он может пострадать, и не только финансово. Мне не верится, что Зеленский пойдет в серьезный бой против Коломойского.