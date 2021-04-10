«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры"», — говорится в тексте указа.
В дополнении к документу приводится перечень из двух компаний Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited, в отношении которых вводится ряд ограничений сроком на три года.
В отношении данных компаний применяется блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов, остановка выполнения финансовых обязательств, аннулирование лицензий на определенный вид деятельности, в том числе на добычу недр, запрет на участие в приватизации и аренду госимущества, запрет на увеличение уставного капитала предприятий, аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров по заключению договоров или соглашений.