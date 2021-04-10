Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited, которые зарегистрированы в Гонконге и являются акционерами «Донецкоблгаза». Соответствующий указ опубликовали 9 апреля на сайте главы государства

Зеленский ввел санкции против Януковича, Аксенова и Поклонской © пресс-служба Президента Украины

В дополнении к документу приводится перечень из двух компаний Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited, в отношении которых вводится ряд ограничений сроком на три года.

В отношении данных компаний применяется блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов, остановка выполнения финансовых обязательств, аннулирование лицензий на определенный вид деятельности, в том числе на добычу недр, запрет на участие в приватизации и аренду госимущества, запрет на увеличение уставного капитала предприятий, аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров по заключению договоров или соглашений.