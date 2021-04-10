Президент Украины Владимир Зеленский по окончании президентского срока может подвергнуться уголовному преследованию, так как действует вопреки Конституции страны. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский перешел в наступление. В Украине начался антиконституционный переворот © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Петр] Порошенко, заслужит все-таки себе хорошую репутацию на Западе, чтобы западные партнеры не позволили впоследствии его преследовать… Но сейчас трудно предсказывать, сколь успешным это будет, потому что Порошенко все-таки удерживал страну в более или менее легальном поле… А Зеленский приходит к откровенно антиконституционным действиям, <…> то есть это путь узурпации власти», — заявил эксперт.

При этом он не исключил, что в нынешней ситуации, в которой оказалась Украина, «единственное, что ее действительно могло бы спасти, — это сильная диктатура». Но проблема, по словам Неменского, в том, что это пытается осуществить Зеленский, который является слабым руководителем не только в плане политического влияния, но и в плане административных возможностей.

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