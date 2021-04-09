Именно на врачах лежит ответственность, когда они назначают от COVID-19 дорогие антибиотики, точнее ужасную «ересь», которая совершенно не лечит пациентов, сказала Булавинова. Нужно перестать назначать больным «Ремдесивир», цена которого в рублях начинается от 13 тыс., или «Актемру» (от 9 тыс.), заключила она.
«Прекращайте это все! Это не работает при ковиде. Это дорого, это контрабанда», — сказала она.
По состоянию на 8 апреля на Украине зафиксировано 19 419 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 10 тыс. человек, скончались 464 пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По его словам, всего за время эпидемии в стране заболели 1 803 998 человек, выздоровели — 1 383 883, летальных исходов — 35 962.