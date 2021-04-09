Врачи призывают перестать назначать украинским пациентам дорогостоящие и неэффективные лекарства от COVID-19. Об этом 8 апреля объявила медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на власть» на «1+1»

Именно на врачах лежит ответственность, когда они назначают от COVID-19 дорогие антибиотики, точнее ужасную «ересь», которая совершенно не лечит пациентов, сказала Булавинова. Нужно перестать назначать больным «Ремдесивир», цена которого в рублях начинается от 13 тыс., или «Актемру» (от 9 тыс.), заключила она.

«Прекращайте это все! Это не работает при ковиде. Это дорого, это контрабанда», — сказала она.

Страшная статистика: больше 750 украинских детей подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Максим Степанов.

По его словам, всего за время эпидемии в стране заболели 1 803 998 человек, выздоровели — 1 383 883, летальных исходов — 35 962.