Инцидент произошел на перекрестке улиц Маза Нометню и Лиепаяс.
Левитс направлялся в резиденцию президента. Его автомобиль резко затормозил, и в него врезался внедорожник с охраной. Уточняется, что авария незначительная, президент не пострадал и продолжает работать по графику.
В канцелярии Левитса в качестве причины случившегося назвали скользкое дорожное покрытие.
Lexus отправят в ремонт. На этот период Левитсу предоставят другой автомобиль.
В начале апреля в ДТП попал автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Самого представителя Кремля в этот момент в машине не было. У транспортного средства повредилась ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь. За рулем машины был недавно нанятый на работу водитель.