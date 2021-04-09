Lexus президента Латвии Эгила Левитса попал в ДТП в центре Риги. Об этом 8 апреля сообщила канцелярия главы государства

Названа предварительная причина смертельного ДТП с украинцами в Польше © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

Левитс направлялся в резиденцию президента. Его автомобиль резко затормозил, и в него врезался внедорожник с охраной. Уточняется, что авария незначительная, президент не пострадал и продолжает работать по графику.

В канцелярии Левитса в качестве причины случившегося назвали скользкое дорожное покрытие.

Lexus отправят в ремонт. На этот период Левитсу предоставят другой автомобиль.

В начале апреля в ДТП попал автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Самого представителя Кремля в этот момент в машине не было. У транспортного средства повредилась ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь. За рулем машины был недавно нанятый на работу водитель.