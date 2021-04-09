На позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе появился флаг времен нацистской Германии. Об этом 8 апреля сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram

Корнилов: «Голландского журналиста смутила свастика солдата ВСУ» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Украинские вояки ненавидят свой государственный флаг, но очень уважают Третий Рейх, поэтому повесили флаг вермахта над своими позициями в пригороде Донецка», — прокомментировал он кадры.

Безсонов уточнил, что на тех же позициях 8 апреля появился президент Украины Владимир Зеленский.

«Наверное он тоже не любит украинский флаг», — сыронизировали в ДНР.

Накануне президент Украины в Донбассе посетил позиции войск на переднем крае обороны, где, по данным Киева, зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего прекращения огня. Он пообщался с военными, поблагодарил их за службу, вручил государственные награды и подарки.

Поездка украинского лидера в Донбасс состоялась на фоне очередного обострения на линии соприкосновения. Киев и ЛДНР обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина также обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Москва заявляет о провокационных действиях Киева.