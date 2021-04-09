Корнилов: «Голландского журналиста смутила свастика солдата ВСУ»
Корнилов: «Голландского журналиста смутила свастика солдата ВСУ»
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Он опубликовал ролик, на котором видно знамя со свастикой.

«Украинские вояки ненавидят свой государственный флаг, но очень уважают Третий Рейх, поэтому повесили флаг вермахта над своими позициями в пригороде Донецка», — прокомментировал он кадры.

Безсонов уточнил, что на тех же позициях 8 апреля появился президент Украины Владимир Зеленский.

«Наверное он тоже не любит украинский флаг», — сыронизировали в ДНР.

Накануне президент Украины в Донбассе посетил позиции войск на переднем крае обороны, где, по данным Киева, зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего прекращения огня. Он пообщался с военными, поблагодарил их за службу, вручил государственные награды и подарки.

Поездка украинского лидера в Донбасс состоялась на фоне очередного обострения на линии соприкосновения. Киев и ЛДНР обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина также обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Москва заявляет о провокационных действиях Киева.

 