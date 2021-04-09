Американо-российским отношениям еще есть куда ухудшаться, поскольку между государствами нет активной конфронтации на территории третьих стран. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Оскорбив Путина, Байден окончательно подтолкнул к союзу Россию и Китай © Facebook, Петр Толстой Сергей Лавров назвал тупой линию, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы. По его словам, подобная линия не приносит никаких результатов с точки зрения объявленных ранее государством целей, в том числе в период введения санкций.

По его мнению, пиком обострения российско-американских отношений был тот период, когда во время корейской или вьетнамской войн советские летчики и военные инструкторы сбивали американские самолеты.

Что касается агрессивной риторики президента США Джо Байдена в адрес России и лично Владимира Путина, пояснил эксперт, то она связана с полным отсутствием у Вашингтона какой-либо стратегии в отношении Москвы.

«Для них проще всего поддерживать эту тональность: «Путин — убийца, Россия — угроза миру». Но гораздо сложнее делать так, чтобы Россия не сближалась с Китаем. Решения этой проблемы нет в принципе, и уж тем более ее нет в головах у американской администрации. И своими заявлениями Байден только еще больше цементирует российско-китайский альянс», — рассуждает Акопов.

Политолог добавил, что Байден показал себя несерьезным игроком на мировой арене, и теперь к нему не будут относиться всерьез даже союзные с Америкой страны, не говоря уже о России и Китае.

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