У Тимошенко сейчас низкие электоральные рейтинги, но при этом СМИ интересуют ее политические перспективы в контексте возможной коалиции ее партии «Батькивщина» с правящей фракцией «Слуга народа».
Эксперт отметил, что сегодня Тимошенко приходится бороться за голоса националистической аудитории, где конкуренцию ей составляют Петр Порошенко, Виталий Кличко и многие другие.
«Поэтому маловероятно, что она реинкарнирует так же, как и на предыдущих выборах. У нее есть электоральное ядро, и вряд ли она за него сможет выйти», — уверен Молчанов.
Если у президента Владимира Зеленского будет совсем сложная ситуация и ему будут необходимы голоса для усиления своего большинства, он может пойти на союз с Тимошенко, добавил специалист.
Но все-таки формализовать свою коалицию «слугам» невыгодно, потому что Тимошенко их съест, по крайней мере имиджево, и Зеленский рискует оказаться в положении Виктора Ющенко, которого Тимошенко лишила политических возможностей и возможностей для пиара, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.