Юлия Тимошенко пребывает на электоральном дне, вряд ли она сможет претендовать на возвращение во власть. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский хочет избежать обвинений в том, что он «агент Кремля» © Facebook, Ruslan Bortnik

Эксперт отметил, что сегодня Тимошенко приходится бороться за голоса националистической аудитории, где конкуренцию ей составляют Петр Порошенко, Виталий Кличко и многие другие.

«Поэтому маловероятно, что она реинкарнирует так же, как и на предыдущих выборах. У нее есть электоральное ядро, и вряд ли она за него сможет выйти», — уверен Молчанов.

Если у президента Владимира Зеленского будет совсем сложная ситуация и ему будут необходимы голоса для усиления своего большинства, он может пойти на союз с Тимошенко, добавил специалист.

Но все-таки формализовать свою коалицию «слугам» невыгодно, потому что Тимошенко их съест, по крайней мере имиджево, и Зеленский рискует оказаться в положении Виктора Ющенко, которого Тимошенко лишила политических возможностей и возможностей для пиара, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.