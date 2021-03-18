Президентский рейтинг Владимира Зеленского в результате атаки на оппозицию несколько подрос, но это произошло за счет националистических политиков, а не Юрия Бойко, считает замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

- Кирилл, недавно вышел социологический опрос Центра Разумкова, по которому президентский рейтинг Зеленского в марте по сравнению с январем-февралем несколько вырос, а рейтинг Бойко несколько упал. Действительно ли Зеленскому удалось улучшить свое положение за счет атаки на ОПЗЖ?

— Мне кажется, это какая-то социологическая манипуляция. Чем вообще запомнился Зеленский за истекший месяц? Тем, что ввел санкции против ряда депутатов ОПЗЖ и ввел санкции в отношении связанных с ними телеканалов. Исходя из этого, переход к Зеленскому четырех процентов от Бойко выглядит совсем нелогично. Поэтому мне кажется, что это какая-то некорректная социология, возможно, заказного характера. Невозможно такое перетекание голосов в результате репрессивных действий. Я бы этот опрос всерьез не воспринимал.

- А есть данные, как эти репрессивные действия повлияли на рейтинг Зеленского?

— Я не исключаю, что рейтинг Зеленского немного подрос. Но это явно было не за счет голосов Бойко. Это могло быть за счет голосов Порошенко или Тимошенко, чей электорат оценил бы закрытие телеканалов и санкции. Алексей Якубин: США пользуются тем, что украинские олигархи неспособны договариваться © Facebook, Алексей Якубин

- У Тимошенко сейчас низкие электоральные рейтинги, но при этом СМИ интересуют ее политические перспективы. Сможет ли она возродиться, как это уже было несколько раз?

— Я сомневаюсь, что Тимошенко может как-то возродиться. Мне кажется, электорально она давно пребывает на дне. Плюс у нее большая конкуренция с тем же Порошенко, сейчас еще Кличко будет появляться в этой же нише. Поэтому маловероятно, что она реинкарнирует так же, как и на предыдущих выборах. У нее есть электоральное ядро, и вряд ли она за него сможет выйти.

- Ну, а хотя бы пост премьера или министра энергетики она сможет заполучить?

— Чисто теоретически. Если у Зеленского будет совсем сложная ситуация, и ему будут необходимы голоса для усиления своего большинства. Но все-таки формализовать свою коалицию «слугам» невыгодно, потому что Тимошенко их съест, по крайней мере имиджево. Она сразу будет просить пост премьера, а не просто какого-то там министра. Нужна ли Зеленскому такая площадка для пиара? Сомневаюсь. Он может оказаться в положении Виктора Андреевича Ющенко, которого Тимошенко лишила политических возможностей и возможностей для пиара.

- Насколько сейчас вероятны досрочные парламентские выборы?

— Вполне вероятны. Ситуация довольно нестабильная, и в любой момент она может скатиться в серьезный политический кризис. Возможна и отставка правительства, и роспуск парламента. На сегодняшний день такой сценарий рассматривается на Банковой. Плюс так еще и можно пугать монобольшинство, что они потеряют места в Верховной Раде, если не будут лояльны власти.

- Судя по сообщениям СМИ, Зеленский уже давно ждет звонка президента США Джо Байдена, но разговор до сих пор не состоялся. А что он будет делать, если разговор так и не состоится, и откуда будет получать указания?

— Указания будут выдаваться по линии посольства и стран G7. Это как раз не проблема. Просто имиджево Зеленскому выгодно, чтобы этот звонок был и чтобы он мог продемонстрировать оппонентам в Украине и олигархам, что его еще уважают и что он на короткой ноге с президентом США. А то он выглядит как изгой, которому не звонит Байден, учитывая, что Байден уже поговорил с главами 50 государств.