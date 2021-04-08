В Киеве мужчина устроил скандал за просьбу надеть медицинскую маску, а затем плюнул кассирше в лицо. Об этом рассказали в сообществе «Киев оперативный» в социальной сети Facebook

Как отмечается в соцсети, на автозаправку ANP, расположенную по пути в Киев, приехал мужчина на автомобиле Mazda. Он зашел на заправку без маски, несмотря на требования в связи с коронавирусом, а когда его попросили это сделать, он сначала оскорбил кассиршу, а потом плюнул ей в лицо.

«Совсем кукуха не варит… Когда женщина-кассир попросила его надеть маску — начал спорить, а потом нагло плюнул ей в лицо и сбежал. Надеемся, что быстро найдут», — отмечают в сообществе.

«Рожу набить — такое быдло понимает лишь физическое воздействие», «О! Смесь верблюда и лося! Натянуть рога, набросать груза на горб и выпустить в лес под Чернобылем. Там его место», — возмущаются люди.

Скубченко: «Зеленский с трибуны ООН смачно плюнул в народ Донбасса» © Facebook, Александр Скубченко

Ранее сообщалось, что в Кременчуге люди в маршрутки поссорились из-за неправильно надетой маски. Мужчина сделал замечание женщине, чтобы та надела маску, а она, вместо того, чтобы прислушаться к совету, начала скандалить.