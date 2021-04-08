«То, что нам слышится как русский мат, как правило, является более эмоционально окрашенным повседневным языком (а иногда дело просто в особенностях сербского, к примеру, "Прохујало са вихором" — это всего лишь название романа "Унесенные ветром")», — отметил автор.
При этом, по словам автора, русским туристам не стоит, например, употреблять слово «курица» — оно созвучно с самым популярным ругательством из трёх букв, которое у нас пишут на заборах (по-сербски — «курац»).
«Как не стоит что-то там рассказывать и о спичках, ибо без буквы "с" это слово значит противоположное по полу тому, что на заборах пишут (по-сербски — "пичка"). Знатоки утверждают, что по своей брутальности сербский мат даёт фору русскому», — добавил Хавич.
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