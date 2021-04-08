В Сербии в ходу обсценная лексика и есть множество ругательных слов, но иногда и обычные слова для слуха русскоговорящих звучат слегка оскорбительно. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Олег Хавич

«То, что нам слышится как русский мат, как правило, является более эмоционально окрашенным повседневным языком (а иногда дело просто в особенностях сербского, к примеру, "Прохујало са вихором" — это всего лишь название романа "Унесенные ветром")», — отметил автор.

Как слышится — так и пишется: 5 мифов и стереотипов о Сербии © AP, Lee Jin-man

«Как не стоит что-то там рассказывать и о спичках, ибо без буквы "с" это слово значит противоположное по полу тому, что на заборах пишут (по-сербски — "пичка"). Знатоки утверждают, что по своей брутальности сербский мат даёт фору русскому», — добавил Хавич.

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