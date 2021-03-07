Как слышится — так и пишется: 5 мифов и стереотипов о Сербии

В Сербии любят Россию, крепкий алкоголь и крепкое словцо. Но на этом аналогии между русскими и сербами не заканчиваются, ведь последние тоже ностальгируют по своему «маленькому СССР», Югославии

«Нема везе» (не важно, всё равно) и «опусти се» (расслабься, не парься) — типичный серб употребляет эти фразы без остановки. Вы можете потерять все документы, опоздать на самолёт, вылететь с работы и расстаться с любимым в один день, но единственным сербским ответом будет: «Нема везе, опусти се, братэ!» Сербы на самом деле не привыкли переживать и спешить. Попробуем так же неспешно представить основные мифы и стереотипы об этом народе и стране.

1. В Сербии любят Россию и русских больше, чем где-либо ещё в мире

Сербия действительно единственная страна в мире, где абсолютно искренне любят русских — просто за то, что они русские. У сербов даже есть пословица «На небе Бог, на земле — Россия». Исследование «Западные Балканы: Между Востоком и Западом», результаты которого были обнародованы в начале февраля 2019 года, продемонстрировало: самым высоким доверием среди граждан Сербии пользуется Россия (60%), на втором месте — Китай (56%), и лишь на третьем месте с 27% Европейский Союз, куда Сербия пытается вступить. При этом США доверяют лишь 15% сербов, а НАТО — и вовсе 4% опрошенных.

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Для сербского национального самосознания также чрезвычайно важна история Первой мировой войны, когда личное вмешательство императора Николая II помогло предотвратить коллапс сербской государственности и спасти сербского короля, правительство и армию. Это на самом деле помнят до сих пор, не говоря о том, что в Первую мировую войну Россия втянулась именно из-за союзнических отношений с Сербией. В Сербии эта история — такая же часть национального самосознания, как и битва на Косовом поле, тем более что ни одна европейская страна не понесла такого ущерба в ходе той войны: три четверти мужского населения Сербии тогда погибли. В 2014 году в центре Белграда рядом с резиденцией президента Сербии был установлен памятник Николаю II.

При этом президент Российской Федерации Владимир Путин является почетным гражданином шести городов Сербии: это Сомбор, Врбас, Лозница, Рашка, Апатин, Пожаревац. А в деревне Банстол, в часе езды от Белграда, завершается строительство необычного собора. Официально он называется храмом Девы Марии, но в народе за ним закрепилось совершенно иное название — «церковь Путина».

Дело в том, что три года назад, когда только начиналось строительство и местная епархия искала пожертвования, соответствующий запрос был сделан и в российское посольство. Неизвестно, были ли получены деньги на возведение храма из Москвы, но с тех пор у местных жителей церковь прочно ассоциируется с именем российского лидера. А вот деньги на завершение строительства одного из самых больших православных храмов в мире, собора Святого Саввы в центре Белграда, Россия точно выделила — о передаче 5 миллионов долларов на эти цели сообщил лично Путин во время своего визита в Белград в январе 2019 года.

Хотя количество русскоговорящих в Сербии в последние 20 лет падает, что связано с пропагандой евроинтеграции и прекращением массового преподавания русского языка в школах, практически с любым сербом можно объясниться на русском, особенно если немного знать церковнославянский — в сербском сохранилось много слов и оборотов из этого языка (в целом русская и сербская лексика похожи примерно на 50%). При этом с XIX века главное правило самого сербского языка — как слышится, так и пишется. У сербов два алфавита — кириллица и латиница, оба преподают в школе, но государственные органы используют кириллицу. Общество же медленно, но уверенно переходит на латиницу.

При этом власти Сербии, в отличие от народа, не всегда благоволят России. Началось это ещё в XIX веке, когда сербские правители поддержали Австрию во время Крымской войны. После Второй мировой, несмотря на то что советские войска освободили Югославию, коммунистический режим Тито вошёл в жёсткий конфликт со сталинским СССР, хотя и попытался создать на Балканах свой маленький «Советский Союз». Однако именно преобразование Югославии в федерацию стало одной из главных причин распада этой страны, по которой многие сербы до сих пор ностальгируют.

Нынешний президент Сербии Александр Вучич, несмотря на заверения в дружбе с Россией и многочисленные встречи с Путиным, так и не выполнил своих обещаний предоставить дипломатический статус персоналу Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, созданного для реагирования на чрезвычайные ситуации в Сербии и других странах Балканского региона. При этом ещё в феврале 2016-го, когда Вучич был премьером Сербии, её парламент ратифицировал соглашение с НАТО, предоставляющее персоналу альянса свободу передвижения по сербской территории, доступ ко всем объектам, а главное — дипломатический иммунитет, в том числе для грузов. А когда в 2017-м Вучич был избран президентом Сербии, на место премьера он предложил Ану Брнабич, которая ранее 9 лет работала в USAID.

2. Сербия никогда не смирится с потерей Косово

Лозунг «Косово jе Србиjа» (Косово — это Сербия) можно встретить в этой стране намного чаще, чем «Крым наш» на улицах российских городов. Помимо значительной сербской общины и ряда предприятий, главная ценность края Косово для сербского народа — духовная. В XII—XIII веках край стал религиозным, культурным и политическим центром Сербии, в конце XIII века резиденция митрополита Сербской православной церкви была перенесена в косовский город Печ. В 1389 году на Косовом поле (рядом с Приштиной) объединённая сербская армия князя Лазаря была разбита численно превосходящими войсками султана Мурада I, а сам князь убит. Сербия признала сюзеренитет Османской империи, и хотя окончательная потеря сербской государственности произошла через несколько десятилетий, именно битва на Косовом поле стала важнейшим историческим событием, которое ярче других врезалось в народное сознание.

День этой битвы, Видовдан (28 июня), стал главным национальным праздником Сербии, в который не принято петь и веселиться.

Пять мифов и стереотипов о Польше и поляках, часть из которых — правда © CC0, Pixabay Иосиф Броз Тито запретил изгнанным сербам возвращаться в Косово и пообещал рассмотреть вопрос о возможном объединении Югославии с Албанией. Именно с этой целью территория Косово была выделена в автономную область в составе Сербии в рамках Федеративной Народной Республики Югославии в 1945 году. В крае фактически дискриминировались сербы и постоянно росло количество албанцев: в 1971-м они составляли уже 71,8% населения края, а в 1991-м — вообще 86,9%.

При этом ещё с 1960-х косовские албанцы стали создавать параллельные албанские структуры власти. В 1991 году в крае был проведен нелегальный референдум, одобривший независимость Косово. Косовские националисты провозгласили непризнанную «Республику Косово», избрали президентом Ибрагима Ругову. Для борьбы за независимость в 1996 году была создана «Освободительная армия Косово». В 1998 году межэтнический конфликт перерос в кровопролитные вооруженные столкновения. 24 марта 1999 года без санкции ООН началась военная операция НАТО против Югославии, продолжавшаяся до 20 июня 1999-го, когда из Косово был завершен вывод югославских войск. После этого в край были введены миротворцы ООН (формально, а реально — войска стран НАТО). В августе 1999-го на границе Косово и Македонии было начато строительство одной из самых больших в Европе военных баз США Camp Bondsteel (открыта летом 2000 года). Несмотря на наличие западных военных и полиции, с 1999 года на почве этнических конфликтов Косово покинуло более 200 тысяч сербов.

17 февраля 2008 года состоящий исключительно из албанцев «парламент Косово» принял декларацию о независимости края. Это создало прецедент насильственного передела границ в Европе, ведь в июле 2010 года Международный суд ООН решил, что провозглашение независимости Косово от Сербии не противоречит нормам международного права. К настоящему времени Косово признают 110 из 193 стран-членов ООН. Не признают Косово, помимо Сербии, Россия, Китай, Индия, а также Грузия, Молдова и Украина. Кроме того, Косово не признали и несколько стран ЕС: Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Несмотря на заверения всех сербских политиков в том, что принадлежность Косово Сербии не подлежит сомнению (собственно, так записано в Конституции Сербии), фактически вот уже второй год идут непубличные переговоры Белграда и Приштины об обмене территориями. Косовары готовы вернуть Сербии примерно пятую часть края, населённую в основном сербами, в обмен на на населенные преимущественно албанцами и прилегающие к Косово южносербские общины Буяновац и Прешево. А президент Сербии Александар Вучич изначально был согласен на раздел Косово с возвращением Белграду контроля над северными районами края, и настроен категорически против «автоматического» распространения обмена на южносербские общины Прешевской долины.

Кроме того, нет единства в вопросе обмена территориями и среди внешних игроков: дипломатия США позиционирует его как элемент «бизнес-подхода» президента Дональда Трампа, Франция и Германия опасаются создания прецедента изменения границ, что может привести к эскалации напряжённости в Северной Македонии и Боснии и Герцеговине, а Россия выступает за урегулирование конфликта на основании резолюции СБ ООН №1244, предусматривающей сохранение Косово в составе Сербии на условиях широкой автономии — собственно, подобный подход Москва предлагает и в Донбассе.

3. Сербы много матерятся

Действительно, в Сербии в ходу обсценная лексика. Однако то, что нам слышится как русский мат, как правило, является более эмоционально окрашенным повседневным языком (а иногда дело просто в особенностях сербского, к примеру, «Прохујало са вихором» — это всего лишь название романа «Унесенные ветром»). Понятно, что в официальных документах или на приёмах в правительстве так говорить не будут, но в программах новостей (в том числе и на государственных каналах), среди бабушек на лавочке, в школе, в больнице, в коммунальной или даже юридической конторе — запросто. Поэтому русским туристам не стоит в магазинах обсуждать достоинства курятины, употребляя слово «курица» — оно созвучно с самым популярным ругательством из трёх букв, которое у нас пишут на заборах (по-сербски — «курац»). Как не стоит что-то там рассказывать и о спичках, ибо без буквы «с» это слово значит противоположное по полу тому, что на заборах пишут (по-сербски — «пичка»). Знатоки утверждают, что по своей брутальности сербский мат даёт фору русскому.

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Как шутит балканист Ирина Антанасиевич, настоящая же вукоебина та, для которой нет своей вукоебины, и узнать её легко: вокруг ходят нервные волки и хмуро поглядывают, прикидывая, когда ты наконец отсюда с… свалишь.

4. Сербы много курят

Обилие курильщиков в общественных местах Сербии впечатляет — курят все, и женщины, и мужчины, так что в закрытых помещениях местных кафан (кофеен) хоть топор вешай. От запаха табачного дыма трудно бывает спрятаться, разделение на зоны для курящих и некурящих в кафе и ресторанах Сербии формально обязательно, но на практике соблюдается далеко не всегда. Здесь никто не встречает гостей вопросом: «Вам зал для курящих?», пепельницы стоят на всех столах, а официанты внимательно следят за их наполнением и регулярно меняют на чистые. При этом воздух в отсеке для курильщиков нередко оказывается самым чистым в кафане — здесь на полную мощность включают вентиляцию, так что в проигрыше оказываются обитатели той резервации, куда бывают собраны принципиальные противники курения. Одним словом, тем, кто запах табака не выносит, если погода позволяет, лучше под крышу сербских кафан не забираться, ибо сербы — народ курящий.

Но это — личные впечатления и общепринятое мнение, а вот статистика вносит в них некоторые коррективы. На сайте The Tobacco Atlas, посвящённом сбору и обобщению данных, связанных с производством табака, табакокурением и тем ущербом, который курение наносит здоровью, приводятся данные о количестве выкуренных сигарет на душу населения по 182 странам мира. И оказывается, что по этому показателю Сербия мировым лидерам сильно уступает.

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5. Сербы много пьют

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, Сербия занимает лишь 28-е место в мире по употреблению алкоголя, хотя сербская ракия (фруктовый самогон), и её разновидность — «шливовица» (сливовица) — известны на весь мир. Английский писатель Сэмюэл Джонсон писал, что «кларет пьют мальчишки, портвейн пьют мужчины, но тот, кто хочет стать героем, должен пить ракию». Кроме сливовицы, сербы любят и «дуню» (ракию из айвы), и «вильямовку» (из груши), а «траварницу» (ракию на травах) и вовсе употребляют как лекарство — поверьте, помогает, особенно от простуды.

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К сожалению, сербские вина практически неизвестны за границами Сербии, и это ещё один аргумент за посещение этой чудесной балканской страны, где так приятно услышать от официанта «При́ятно!» и ответить ему «Хвáла!».