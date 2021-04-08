В городе Лубны Полтавской области возле здания горсовета собрались протестующие против повышения коммунальных тарифов. Об этом 8 апреля бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил у себя в соцсетях

На Майдане собрался митинг против повышения тарифов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Telegram-канале.

По словам Мосийчука, часть депутатов «коррумпирована и запугана» «Лубныгазом» и боится голосовать за эти решения, поэтому протестующие вышли их «стимулировать».

Эта акция протеста в Лубнах уже не первая — 15 марта местные жители уже угрожали штурмом администрации, требуя от власти остановить произвол «Лубныгаза».