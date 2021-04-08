«В Лубнах на Полтавщине участники тарифных протестов… сегодня снова штурмуют здание Лубенского городского совета, где на сессии горсовета депутаты рассматривают вопрос возвращения в коммунальную собственность общины газораспределительных сетей малого и среднего давления, которыми сейчас пользуется, сдирая с людей три шкуры, ПАО "Лубныгаз", и создание специального коммунального предприятия», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Мосийчука, часть депутатов «коррумпирована и запугана» «Лубныгазом» и боится голосовать за эти решения, поэтому протестующие вышли их «стимулировать».
Эта акция протеста в Лубнах уже не первая — 15 марта местные жители уже угрожали штурмом администрации, требуя от власти остановить произвол «Лубныгаза».