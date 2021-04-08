Украинская телеведущая Леся Никитюк решила показать подписчикам, как выглядела в подростковом возрасте, когда была простой девчонкой и не думала, что станет известной. Архивным фото она поделилась в своем Instagram 7 апреля

Чуть руку не отгрызла: Никитюк рассказала, какое животное наводит на нее ужас © Леся Никитюк/Инстаграм

Судя по всему, фотография была сделана для школьного альбома, потому что окантована соответствующей рамочкой. На снимке ведущая запечатлена в джинсовой куртке, деревянном ожерелье, с завитыми на концах волосами чуть ниже линии плеча и прямой челкой.

Звездные коллеги Никитюк не без юмора прокомментировали ее фото.

«Светка Соколова, о-о-о», — подписал украинский композитор Руслан Квинта.

«Лесь, из всего этого остался только стиль!» — заявил бывший коллега по «Орлу и решке» Андрей Бедняков.

«Симпатюля», — написала певица Екатерина Бужинская.

Однако были и негативные замечания от подписчиков: «В 15 лет выглядела хуже, чем сейчас», «И почему все в 9 классе выглядели старше, чем сейчас?», «Не очень фотка», «Леся, зачем ты четки надела на шею?», «Как с таким характером девять классов высидела», «А говорила, губы не накачивала» и др.