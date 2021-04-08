Председатель Совета общественной организации украино-белорусского культурно-образовательного общества «Сузір'я» Наталья Бернага сделала 13 кукол-лихоманок, которые должны защитить от коронавируса. Об этом сообщил 7 апреля РИА-Мелитополь

Сегодня в коллекции Натальи около сотни кукол, каждая из которых имеет свой скрытый смысл. По ее словам, самая большая из кукол считается самой злой. Каждое из ее произведений выполняет роль привлечения к себе внимания болезни, пришедшей в дом.

«Когда эпидемия заканчивалась, кукол сжигали. Дай Бог сжечь их, лишь бы люди были здоровы», — сказала Наталья.

Политизированные вредители и вакцина. Как в Белоруссии и на Украине борются со смертельным вирусом © REUTERS, Roman Baluk

Всего за время эпидемии в стране заболели 1 803 998 человек, выздоровели — 1 383 883, летальных исходов — 35 962.