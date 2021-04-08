Сегодня в коллекции Натальи около сотни кукол, каждая из которых имеет свой скрытый смысл. По ее словам, самая большая из кукол считается самой злой. Каждое из ее произведений выполняет роль привлечения к себе внимания болезни, пришедшей в дом.
«Когда эпидемия заканчивалась, кукол сжигали. Дай Бог сжечь их, лишь бы люди были здоровы», — сказала Наталья.
По состоянию на 8 апреля на Украине зафиксировано 19 419 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 10 тыс. человек, скончались 464 пациента.
Всего за время эпидемии в стране заболели 1 803 998 человек, выздоровели — 1 383 883, летальных исходов — 35 962.