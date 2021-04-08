Канцлер Австрии Себастьян Курц 7 апреля в ходе прямого эфира в своем Instagram допустил регистрацию в стране российской вакцины «Спутник V» в обход Евросоюза

Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Канцлер напомнил, что некоторые европейские страны используют несколько вакцин в том числе «Спутник V», например, Венгрия или Сербия.

«Что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места», — отметил Курц, выразив надежду, что стране удастся приобрести российскую вакцину.

Ранее Курц заявил, что использование российской вакцины «Спутник V» принесет пользу стране, так как ускорит наступление сроков, в которые привиться сможет каждый желающий. По словам премьера, многие фармацевтические концерны в настоящее время поставляют только половину от того объема, о котором договаривался Евросоюз.

