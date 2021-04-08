За семь лет после возвращения Крыма в состав России Москва сделала на полуострове очень много: построен Крымский мост, трасса «Таврида», решаются вопросы по организации туристического бизнеса, улучшения инфраструктуры. Тем не менее есть целый ряд проблем и вопросов, которые тормозят развитие региона.
Но если регион действительно хочет стать успешным, к мнению этих людей прислушиваться не стоит, подчеркнул эксперт.
«Люди привыкли, что налоги можно не платить, а в России их нужно платить. Люди привыкли, что в 1993 году доставшаяся в наследство бабушкина квартира сдается в аренду каждый год, а достаточно избалованные туристы из материковой России, избалованные разного рода Сочи и цивилизационным отдыхом, привыкли к сервису. Надо напрягаться, чтобы этот сервис обеспечивать, а тратить деньги и силы никто не хочет», — указал Кнырик.
Журналист добавил, что у большинства жителей Крыма все время было ощущение, что их принудительно сделали гражданами Украины, к которой они не имели никакого отношения, и они все это время испытывали чувство тотальной несправедливости.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.