Ностальгию по украинским временам в основном испытывают те жители Крыма, которые привыкли зарабатывать «серыми» схемами. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

«Крым. Отечество. Навсегда» №58: УкрСМИ: танки в Крыму — Украина готова ответить © кадр из видео Украина.ру

Но если регион действительно хочет стать успешным, к мнению этих людей прислушиваться не стоит, подчеркнул эксперт.

«Люди привыкли, что налоги можно не платить, а в России их нужно платить. Люди привыкли, что в 1993 году доставшаяся в наследство бабушкина квартира сдается в аренду каждый год, а достаточно избалованные туристы из материковой России, избалованные разного рода Сочи и цивилизационным отдыхом, привыкли к сервису. Надо напрягаться, чтобы этот сервис обеспечивать, а тратить деньги и силы никто не хочет», — указал Кнырик.

Журналист добавил, что у большинства жителей Крыма все время было ощущение, что их принудительно сделали гражданами Украины, к которой они не имели никакого отношения, и они все это время испытывали чувство тотальной несправедливости.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.