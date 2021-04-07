Для ДНР и ЛНР в тот момент было важно выиграть время, чтобы подготовиться к референдуму. Киев пытался шантажировать республики и хотел развернуть ситуацию в свою пользу, подчеркнул глава ДНР.
«У нас уже были свои устремления, была обозначена цель, и это был референдум. В наш адрес звучали другие призывы — что мы должны думать о единой Украине, и т.д.», — заявил Пушилин.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.