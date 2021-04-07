В 2014 году у Донецкой и Луганской народных республик была четко обозначенная цель - провести референдум, сказал глава ДНР Денис Пулишин на пресс-конференции в Донецке 7 апреля

Для ДНР и ЛНР в тот момент было важно выиграть время, чтобы подготовиться к референдуму. Киев пытался шантажировать республики и хотел развернуть ситуацию в свою пользу, подчеркнул глава ДНР.

«У нас уже были свои устремления, была обозначена цель, и это был референдум. В наш адрес звучали другие призывы — что мы должны думать о единой Украине, и т.д.», — заявил Пушилин.

Пушилин рассказал Украине.ру, без чего бы не было Донецкой и Луганской Народных Республик © пресс-служба главы ДНР

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.