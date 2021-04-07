Сообщается, что накануне вечером в полицию поступило сообщение о домашнем насилии.

«Местные жители начали жаловаться на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобиле Bentley и поджег квартиру на 16-м этаже… Жители были эвакуированы, а поджигатель задержан», — говорится в сообщении.

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© REUTERS, Valentyn Ogirenko
В момент поджога в квартире находилась жена бывшего депутата и четыре несовершеннолетних ребенка. Также отмечается, что за несколько дней до инцидента с квартирой мужчина поджег Mercedes жены.

«По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества начато уголовное производство. Сейчас следователи готовят мужчине сообщение о подозрении», — сообщает «Сегодня» со ссылкой на комментарий полиции.

По данным издания, речь идет о Виталии Даниленко, который в 2014 году возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.