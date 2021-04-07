В селе Новая Водолага Харьковской области 17-летний местный житель записал видео возле памятника Независимости, на котором пожелал смерти Украине. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области 6 апреля

Украинские подростки станцевали на могилах ради популярности © РИА Новости, Вадим Жернов | Перейти в фотобанк видеозапись, на которой пьяный подросток исковеркал содержание акта провозглашения независимости Украины, якобы зачитав рэп, а в конце своего «выступления» пожелал смерти Украине.

«Короче, смерть Украине, слава панкам!» — заявил он.

Полиция выяснила, что нарушителями оказались двое 17-летних жителей Просяного и Новой Водолаги. Подростков вызвали в отделение полиции вместе с родителями. Инспектор ювенальной превенции провела профилактическую беседу с несовершеннолетними по недопущению совершения подобных случаев в будущем и составила на них административные протоколы по статье «распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных местах в пьяном виде». Санкция статьи предусматривает от 17 до 85 грн (48-240 руб.) штрафа.

Кроме того, в отношении главного фигуранта — жителя села Просяного — также составлен протокол по статье «мелкое хулиганство», максимальное наказание по которой предусматривает до 15 суток ареста.

Тем временем в соцсетях появилось видео, где протрезвевший парень извиняется за свои слова и действия.