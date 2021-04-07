Несколько дней назад в сети появилась видеозапись, на которой пьяный подросток исковеркал содержание акта провозглашения независимости Украины, якобы зачитав рэп, а в конце своего «выступления» пожелал смерти Украине.
«Короче, смерть Украине, слава панкам!» — заявил он.
Полиция выяснила, что нарушителями оказались двое 17-летних жителей Просяного и Новой Водолаги. Подростков вызвали в отделение полиции вместе с родителями. Инспектор ювенальной превенции провела профилактическую беседу с несовершеннолетними по недопущению совершения подобных случаев в будущем и составила на них административные протоколы по статье «распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных местах в пьяном виде». Санкция статьи предусматривает от 17 до 85 грн (48-240 руб.) штрафа.
Кроме того, в отношении главного фигуранта — жителя села Просяного — также составлен протокол по статье «мелкое хулиганство», максимальное наказание по которой предусматривает до 15 суток ареста.
Тем временем в соцсетях появилось видео, где протрезвевший парень извиняется за свои слова и действия.