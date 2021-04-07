«Мы продолжаем поддерживать нашего партнера Украину в борьбе против российской агрессии. Об этом мы говорили в течение последних дней и, что более важно, высокопоставленные представители администрации США обсуждали с партнерами по НАТО этот вопрос и находились в тесном контакте», — сказал он.
Прайс не ответил напрямую на вопрос о том, какова позиция Вашингтона относительно возможного присоединения Украины к НАТО.
«Очевидно, мы поддерживаем все реформы, которые реализует Украина. Мы также полностью поддерживаем политику открытых дверей НАТО в отношении новых членов. Мы продолжим тесно работать с Украиной по всем этим реформам», — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта в регионе. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей ЛНР и ДНР присоединение к Альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.