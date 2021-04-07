Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 6 апреля не дал конкретного ответа на вопрос о позиции Вашингтона по поводу возможного вступления Украины в НАТО, передает РИА Новости

СНБО готовит решение об интеграции Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины

Прайс не ответил напрямую на вопрос о том, какова позиция Вашингтона относительно возможного присоединения Украины к НАТО.

«Очевидно, мы поддерживаем все реформы, которые реализует Украина. Мы также полностью поддерживаем политику открытых дверей НАТО в отношении новых членов. Мы продолжим тесно работать с Украиной по всем этим реформам», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта в регионе. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей ЛНР и ДНР присоединение к Альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.