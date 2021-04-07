«С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение товарно-материальных ценностей, работ у другого общества, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СГД. Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства формировали необоснованный налоговый кредит по НДС», — говорится в сообщении.
В ГФС уточнили, что в результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 миллиона гривен.
В офисах и жилых помещениях сотрудников предприятия были проведены обыски, в результате которых была обнаружена тендерная документация и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств. Также были выявлены черновые записи и наличные на общую сумму свыше 6 миллиона гривен (16,7 млн руб.).
Государственная программа украинского руководства «Большое строительство» в 2021 году предусматривает строительство, ремонт и реконструкцию 500 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 95 школ, 70 детских садов, 80 спортивных объектов и 200 амбулаторий.