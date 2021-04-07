Служащие предприятия, которое не единожды становилось победителем публичных торгов по президентской программе «Большое строительство», подозреваются в уклонении от уплаты налогов на 18,6 миллиона гривен (51,8 млн руб.). Об этом 6 апреля сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) Украины

«Большое строительство» – 2021. Гордость Зеленского рискует утонуть в коррупции © president.gov.ua сообщении.

В ГФС уточнили, что в результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 миллиона гривен.

В офисах и жилых помещениях сотрудников предприятия были проведены обыски, в результате которых была обнаружена тендерная документация и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств. Также были выявлены черновые записи и наличные на общую сумму свыше 6 миллиона гривен (16,7 млн руб.).

Государственная программа украинского руководства «Большое строительство» в 2021 году предусматривает строительство, ремонт и реконструкцию 500 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 95 школ, 70 детских садов, 80 спортивных объектов и 200 амбулаторий.