Во Львове пьяный водитель вместо водительских прав предъявил остановившим его полицейским палку колбасы. Об этом 6 апреля сообщила общественная организация Pitbull Lviv, которая занимается мониторингом дорожного движения

Сообщение о нетрезвом водителе на «жигулях» поступило правоохранителям вечером 5 апреля. Уже через несколько минут автомобиль остановили патрульные.

За рулем оказался 52-летний нетрезвый мужчина. Полицейские попросили его показать документы, на что водитель вручил им только купленную, по его словам, колбасу.

Пьяный харьковчанин открыл стрельбу с балкона и нарвался на «мамаш» © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Состояние "героя" не позволило ему пройти осмотр — продуть "Драгер" он физически не смог, а ехать в больницу отказался, чтобы не заразиться коронавирусом», — говорится в сообщении.

Полицейские выписали водителю административный протокол по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения. Мужчине грозит штраф и лишение прав.