Сообщение о нетрезвом водителе на «жигулях» поступило правоохранителям вечером 5 апреля. Уже через несколько минут автомобиль остановили патрульные.
За рулем оказался 52-летний нетрезвый мужчина. Полицейские попросили его показать документы, на что водитель вручил им только купленную, по его словам, колбасу.
В Pitbull Lviv отметили, что колбаса, которую водитель предложил патрульным, была нарезана кусочками.
«Состояние "героя" не позволило ему пройти осмотр — продуть "Драгер" он физически не смог, а ехать в больницу отказался, чтобы не заразиться коронавирусом», — говорится в сообщении.
Полицейские выписали водителю административный протокол по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения. Мужчине грозит штраф и лишение прав.