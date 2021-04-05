Для США нормальная практика - воевать за свои интересы руками аборигенов, которых они в полной мере людьми не считают. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель Александр Гриценко

По словам Гриценко, США не планируют реально поддерживать Украину, а лишь используют ее население в своих интересах.

«Для США «Северный поток — 2» невыгоден, так как они потеряют рынок сбыта, поэтому они будут использовать Украину или вторжение инопланетян, чтобы закрыть проект, но дело не в справедливости и демократии, как они декларируют, а в бизнесе», — сказал писатель.

«Северный поток – 2»: «Академик Черский» готов к укладке труб, «Газпром» уверен в завершении строительства, США и Германия стоят на своем © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock прочитать здесь.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом. Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ.

Власти Украины опасаются, что с окончанием строительства «Северного потока — 2» страна потеряет интерес для европейских государств в качестве транзитёра голубого топлива.