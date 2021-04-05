Война в Донбассе ни России, ни Европе не нужна. Война выгодна только США, считает писатель Александр Гриценко

30 марта стало известно, что в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, Ливии, Сирии и других точках планеты.

- Александр, как вы считаете, какое место в этих переговорах занимала тема Украины в целом и Донбасса в частности?

— Насколько я знаю, были две основные темы переговоров: регистрация, распространение и совместное производство российской вакцины «Спутник V», а также налаживание прямого диалога между Донецком, Луганском и Киевом и соблюдение всех договоренностей, достигнутых ранее.

Вообще ситуация странная: ЕС и Россия понимают, что игра США в Украине им невыгодна, но ничего с этим поделать не могут, в основном по вине ЕС. Американцам, конечно, плевать на экономические и любые другие интересы европейцев. У них свои планы. Вообще американцы для европейцев — сомнительные союзники, и вроде бы в Европе понимают это все больше, однако недостаточно.

- По вашему мнению, насколько вообще сейчас тема Донбасса важна для европейцев? И если важна, почему в переговорах не участвовал Зеленский?

— Тема Донбасса европейцам надоела. Все, что там происходит, Европе невыгодно, но они не могут давить на Украину, например, санкциями, потому что вряд ли это одобрят США. Все-таки пропаганда в Европе делает свое дело, и Россия выглядит в глазах европейца агрессивным тоталитарным государством, диким и варварским.

У меня в жизни была хорошая история, которая иллюстрирует сказанное. В 2009 году вышел сборник лауреатов премии «Дебют» в Великобритании. Нас, авторов: меня, Алису Ганиеву, Арслана Хасавова, Виктора Пучкова и Полину Клюкину — пригласили на презентации сборника в Лондон и Эдинбург.

И тогда журналисты на всех пресс-конференциях задавали один и тот же вопрос: «Как нам, молодым писателям, удается выживать в тоталитарном государстве? Каким преследованиям мы уже подверглись и какие преследования мы предвосхищаем?»

Мы отвечали, что, в общем-то, никаких проблем с властями у нас нет, потому что в России нет цензуры и вообще писатели особо никому не нужны, и что мы рады быть кому-то нужны, потому что любой интерес для писателя священен, но, увы, преследованиям мы не подвергаемся, поэтому сообщить нечего.

После этого в английских и шотландских газетах написали, что приехали молодые литераторы, которые так запуганы, что даже не захотели рассказывать об ущемлении своих прав в России. Я ничего не выдумываю, все так и было. А по поводу Зеленского: его не пригласили потому, что он мешает любым прагматичным переговорам по Донбассу. Если будет Зеленский, то он спровоцирует истерику по отношению к России.

- В последнее время все чаще говорят о возможном новом витке войны в Донбассе. По вашим прогнозам, повлияют ли переговоры Путин — Макрон — Меркель на ситуацию в регионе? И как повлияют?

— Война ни России, ни Европе не нужна. По-хорошему она не нужна и Украине, но США запрещают даже думать о мире, потому что им-то война выгодна. Я бы рассматривал сложившуюся ситуацию как геноцид украинского народа. Правительство не учитывает интересов украинцев, они ангажированы «хозяевами» и своими действиями ведут нацию на грань уничтожения, а государство — к распаду.

Переговоры, я думаю, пока на ситуацию никак не повлияют, потому что европейские государства пока еще не смеют в полной мере делать так, как нужно им, из-за американских союзников. Эскалации тоже не будет, всем понятно, что любые действия будут иметь противодействия, которые могут снова изменить реальную политическую карту мира.

- Еще один важный игрок в вопросе Донбасса — США. Как вы считаете, обозначил ли Вашингтон свою позицию по Украине? Дал ли, например, гарантии поддержки Киеву в случае широкомасштабной войны?

— А зачем Вашингтону поддерживать реально Украину? Это их нормальная практика — воевать за свои интересы руками аборигенов, которых они в полной мере людьми не считают. Для США это война до последнего украинца. Сами они ни на какие жертвы не пойдут.

- Болезненным и важным для Европы вопросом остается «Северный поток — 2». По вашему мнению, увязывается ли эта тема с Украиной, в частности во время переговоров Европы с США?

— Для США «Северный поток — 2» невыгоден, так как они потеряют рынок сбыта, поэтому они будут использовать Украину или вторжение инопланетян, чтобы закрыть проект, но дело не в справедливости и демократии, как они декларируют, а в бизнесе. И это очевидно.