Украинский ведущий Андрей Доманский открестился от участия в фестивале «Славянский базар» в Белоруссии. Об этом он заявил в своем Instagram 5 апреля

«Уважаемые белорусы! Я НЕ ЕДУ НА СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР! <…> Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны НЕТ и НЕ БУДЕТ», — написал Доманский.

Ранее на официальном сайте «Славянского базара» разместили анонс, в котором указано, что Доманский будет одним из ведущих фестиваля в Белоруссии. Белорусская оппозиция попросила Украину не участвовать в фестивале «Славянский базар» © belta.by

Доманский якобы должен был заменить на фестивале Тимура Мирошниченко, который отказался представлять на нем в качестве ведущего Украину.

Однако, согласно информации на сайте фестиваля, без украинских ведущих он не останется. В частности, открывать конкурс будет ведущая концертных и фестивальных программ заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Оксана Антонюк.

Ранее белорусская оппозиционная группа «Народное антикризисное управление» (НАУ) попросила Украину отказаться от участия в международном фестивале «Славянский базар». В частности, украинская певица Maruv под давлением в соцсетях отказалась приезжать в Белоруссию.