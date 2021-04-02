Самое главное, что удалось сохранить жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), — это человеческое достоинство и умение бороться как за свои права, так и за свою жизнь, сказал эксперт.
«Я считаю, что раз люди столько лет держатся, то они вряд ли согласятся на любой вариант принятия решений», — полагает Копатько.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.