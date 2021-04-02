Несмотря на усталость от семилетней войны, граждане Донбасса не согласятся на любые условия ради ее завершения, так как моральный дух их по-прежнему силен. Об этом в интервью Украина.ру рассказал социолог Евгений Копатько

Самое главное, что удалось сохранить жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), — это человеческое достоинство и умение бороться как за свои права, так и за свою жизнь, сказал эксперт.

«Я считаю, что раз люди столько лет держатся, то они вряд ли согласятся на любой вариант принятия решений», — полагает Копатько.

Обострение в Донбассе: Запад решает свои задачи за счёт Украины © Facebook, Операція об'єднаних сил

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.