Байден и Зеленский переговорили 2 апреля. Украинский президент ждал этой беседы более трех месяцев, при этом переговоры Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным состоялась еще в январе.
Как уточнили в администрации президента США, Байден подтвердил Зеленскому неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
Байден также поддержал план Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ, основанных «на наших общих демократических ценностях».
«Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины», — сказано в сообщении.
Кроме того, Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества стран для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.
Ранее сообщалось, что Зеленский, комментируя переговоры с Байденом, подчеркнул, что американское партнерство имеет решающее значение для киевского режима.