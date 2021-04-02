Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего первого телефонного разговора обсудили сотрудничество между странами, коррупцию и реформы, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома

Байден и Зеленский переговорили 2 апреля. Украинский президент ждал этой беседы более трех месяцев, при этом переговоры Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным состоялась еще в январе.

Как уточнили в администрации президента США, Байден подтвердил Зеленскому неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Байден также поддержал план Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ, основанных «на наших общих демократических ценностях».

«Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины», — сказано в сообщении.

Из конфиденциальных источников. Чем занимается Зеленский в ожидании звонка от Байдена? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что Зеленский, комментируя переговоры с Байденом, подчеркнул, что американское партнерство имеет решающее значение для киевского режима.